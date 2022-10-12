Türkiye'nin diplomasi başarıları muhalefeti çıldırtıyor: Nevşin Mengü 'Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için il başkanı gibi çalışıyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupa'ya yapılacak gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz" dedi. Putin'in, Kuzey Akım hattına ilişkin Türkiye formülü büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin diplomasi başarılarına her gün bir yenisini eklemesi ise muhalefet kanadını adeta çılgına çeviriyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün yorumu ise gündeme bomba gibi düştü. Mengü'nün, "Putin, Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için AK Parti il başkanı gibi çalışıyor" sözleri muhalif kesimin rahatsızlığını gözler önüne serdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde barış müzakereleri başta olmak üzere tahıl koridoru, esir takası gibi meselelerde arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye'nin diplomatik başarılarına her gün bir yenisi ekleniyor.Son olarak doğalgaz krizinin yaşandığı Avrupa'da da 'Türkiye' formülü gündeme geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova Enerji Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında Türkiye rotasının gündemde olduğunu açıkladı.Kuzey Akım arzını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Rusya lideri, Türk Akım'dan Türkiye ve Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam edeceğini belirtti. Putin, bunun için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabileceklerini duyurdu.Putin'in açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenada yürüttüğü diplomatik süreçleri başarıyla sonuçlandırması ise muhalif kanadı ve Türkiye düşmanlarını adeta çılgına çeviriyor.CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün 'Avrupa'nın doğalgaz sevkiyatı Türkiye merkezinde yapılacak' haberine yaptığı yorum tartışmalara neden oldu.Mengü, Putin'in Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için AK Parti il başkanı gibi çalıştığını ifade etti.