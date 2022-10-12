Pençe Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.Güvenlik güçleri, farklı operasyon bölgelerindeki harekatlarıyla hain teröristlere göz açtırmıyor.Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."