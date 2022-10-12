Pençe Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.
Güvenlik güçleri, farklı operasyon bölgelerindeki harekatlarıyla hain teröristlere göz açtırmıyor.
7 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."