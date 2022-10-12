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Kılıçdaroğlu'nun yapısal reçetesi 'BALON' çıktı: Dünyanın en ünlü iş insanlarından diye tanıtmıştı: Joel Shulman kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de 60 milyon dolarlık fon yöneticisi Joel Shulman ile buluştu. CHP Lideri, Shulman'ı dünyanın en önde gelen iş insanı ve yatırımcılarından diye tanıttı. Kılıçdaroğlu bu görüşmelerinden sonra Kasım ayında yapısal reçetesini açıklayacağını ifade ederken, Shulman'ın yönettiği ERSHARES'in yüzde 43 değer kaybettiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun yapısal reçetesi 'BALON' çıktı: Dünyanın en ünlü iş insanlarından diye tanıtmıştı: Joel Shulman kimdir?
Ekleme: 12.10.2022 - 15:55 Güncelleme: 12.10.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun yapısal reçetesi 'BALON' çıktı: Dünyanın en ünlü iş insanlarından diye tanıtmıştı: Joel Shulman kimdir?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de 63 milyon dolarlık bir fonun yöneticisi olan Joel Shulman'la görüşüp 'Dünyanın önde gelen iş insanı' diyerek paylaştı.

KILIÇDAROĞLU: DÜNYANIN EN ÖNDE GELEN İŞ İNSANI VE YATIRIMCILARINDAN

ABD'deki ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Girişimci Joel Shulman, dünyanın önde gelen iş insanı ve yatırımcılarından. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzu kurgularken, istihdam yaratacak güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, üretken zihinleri ülkemize nasıl çekeceğimizi Kasım ayında detaylı biçimde anlatacağım' diye konuştu.

SHULMAN'IN SADECE 60 MİLYON DOLARLIK BİR FONU YÖNETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu bu çalışmaları bitince tüm Türkiye'ye yapısal reçetesini açıklayacağını ifade ederken, dünyanın en önde gelen yatırımcılarından diye tanıttığı Shulman'ın sadece 60 milyon dolarlık ERSHARES isimli bir fonun yönetici olduğu ortaya çıktı.

ERSHARES 1 YILDA YÜZDE 43 DEĞER KAYBINA UĞRADI

Yıllık yalnızca 63 milyon dolarlık bir parayı yöneten ERSHARES'in ise bir yıl içerisinde %43,04 değer kaybettiği ifade ediliyor.

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