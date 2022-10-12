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Kadıköy'deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre'nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi

İstanbul'un Kadıköy İlçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde pazar gecesi meydana gelen patlamanın ayrıntıları ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada, patlamaya sebep olan Mustafa Karahan'ın terör bağlantısı olmadığını ancak ailesinden intikam almak istediğini ifade etmişti. Bu açıklama sonrası Karahan ile ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Kadıköy'deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre'nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi
Ekleme: 12.10.2022 - 10:13 Güncelleme: 12.10.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre'nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı tartışılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle bir durumun olmadığını, patlamaya neden olan şahsın ailesinden intikam almak istediğini söyledi. Şizofreni olduğu belirtilen şahsın elektronik ve metaller ile arasının oldukça iyi olduğu, evinin çöp ev olduğu ve havai fişek tozlarını biriktirdiği de Soylu'nun açıklamalarında yer aldı. Bugün Hürriyet'te saldırgan ile ilgili dehşete düşüren bilgiler yer aldı.

Takvimler 27 Temmuz 1998'i gösteriyordu. İsviçre'nin başkenti Bern'deki 'Safari' adlı Türk restoranından 22.30 sıralarında peş peşe silah sesleri yükseldi. Dört maskeli saldırgan, Kalaşnikof tüfek ve tabancalarla restoranı yaylım ateşine tuttu.

SAFARİ KATLİAMI

Restoranın sahibi Garip Kırmızıkaya (41), aşçı Haydar Kabaçelik (39), garson Hasan Doğan (37) ve İsviçre vatandaşı Roland Widmer hayatını kaybetti. İsviçre tarihinin gördüğü en kanlı saldırılardan biri olan olay, yıllarca 'Safari Katliamı' olarak ülkede konuşuldu.

ESKİ TİKKO'CU

İsviçre polisi, saldırı düzenlenen restoranda günlerce inceleme yaptı. Sonunda da saldırganlardan birinin kan örneklerini buldu. Bu kişi İsviçre'de eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mustafa Karahan'dı. Mustafa Karahan, TİKKO davasından 7 yıl hapis yatmış, 1989 yılında ise kaçak yollarla İsviçre'ye gitmişti. İsviçre polisi tarafından geçmişi biliniyordu. Polis Basel kentindeki evine operasyon düzenlediğinde Mustafa Karahan çoktan ülkeyi terk etmişti.

TÜRKİYE'YE KAÇTI

Evdekiler sorgulandı ancak hiçbiri Mustafa Karahan'ın yerini bilmediğini söyledi. İsviçre polisi soruşturmanın peşini hiç bırakmadı. Mustafa Karahan'ın Türkiye'de olduğu tespit edildi. Bern'deki soruşturmayı yürüten savcılık, Kasım 2008'de uluslararası yakalama emri çıkarttı. İsviçre makamları 2011 yılında Türkiye'ye başvuruda bulunarak Mustafa Karahan'ın tutuklanmasını ve iadesini istedi.

ABİSİ İHBAR ETTİ

Mustafa Karahan 28 Kasım 2012'de ağabeyinin yaptığı ihbarla İstanbul'da yakalandı ve tutuklandı. Ancak Türkiye, Karahan'ı iade etmek yerine yargılama yolunu seçti. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi İsviçre'deki saldırıda terör izi bulamadı ve Mustafa Karahan'ı 'birden fazla kişiyi öldürmek' suçundan müebbet hapse mahkûm etti.

Mustafa Karahan 2019 yılına kadar kaldığı cezaevinde sıhhi tesisatçılık öğrenmişti. Tahliye olunca ailesinin Fikirtepe'deki evine yerleşti ve tesisatçılık yapmaya başladı. Özbekistanlı Anvarjon Kadirov da yanında çalışıyor ayrıca aynı binada ailesiyle birlikte kalıyordu. Binanın çevresinde ise kağıt toplayıcıların kaldıkları ve atıkları depoladıkları binalar vardı.

BİNAYI KÜLE ÇEVİRDİ

Pazar akşamı İstanbul'u ayağa kaldıran patlamada Mustafa Karahan'ın yanında çalışan Özbekistanlı Anvarjon Kadirov kaçıp yaralı kurtulmayı başardı ancak 10 yaşındaki kızı ve 68 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

AİLESİNİ KATLETMEK İÇİN BOMBA YAPIYORDU

'Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, Mustafa Karahan cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ihbar eden ağabeyi ve diğer aile üyelerinden intikam almak istiyordu. Zaman zaman dengesiz hareketleri de vardı. Eve getirdiği havai fişeklerin içini boşaltıyor, bunları bir yerde biriktiriyordu. Anvarjon Kadirov'a, biriktirdiği barutları borunun içine koyacağını ve ağabeyini patlatacağını söylemişti.

ELİNDE PATLADI

Fikirtepe'deki patlamadan önce de bir havai fişeğin içindeki barutları boşaltmış, fitilini çıkartmaya çalışıyordu. Her yer barut olmuştu. Fitil bir anda alev aldı. Söndüremeyeceğini anlayan Mustafa Karahan, barutları biriktirdiği boruları oradan kaçırmaya çalışırken büyük bir patlama oldu, alevler her yeri sardı. Art arda meydana gelen patlamalarda binanın duvarları yıkıldı.

Yükselen kimyasal alevler yandaki binalara sıçradı. Olayların tanığı Anvarjon Kadirov kaçıp yaralı olarak kurtulmayı başarırken, Mustafa Karahan'la birlikte Özbek çalışanın 10 yaşındaki kızı ve 68 yaşındaki babası da öldü.
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