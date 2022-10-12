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Gülistan Doku'nun adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı hiç imza atmamış

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Doku'nun kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve adli kontrolle serbest kalan erkek arkadaşı Zeinal A.'ya 6 ay boyunca ulaşılamadığı öğrenildi.

Ekleme: 12.10.2022 - 16:43 Güncelleme: 12.10.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Gülistan Doku'nun adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı hiç imza atmamış'YURT DIŞINA KAÇSAYDI BUNUN SORUMLUSU KİM OLACAKTI?'en beri haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen, gözaltına alınıp 18 Mart'ta adli kontrolle serbest kalan erkek arkadaşı Zeinal A.'nın, adli kontrol şartı kararının, adreslerinde olmadığı ve telefonlarına ulaşılamadığı gerekçesiyle 6 ay 15 gün boyunca tebliğ edilemediği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de, kaldığı yurttan sonra haber alınamadı.

Gülistan Doku'nun adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı hiç imza atmamış

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

ŞÜPHELİ ADRESLERİNDE YOK

Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A. 17 Mart 2022'de Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. 24 saat gözaltında kalıp Alanya Adliyesi'nde SEGBİS üzerinde sorgusu yapıldı. 4 saatlik sorgunun ardından Zeinal A. adli kontrolle serbest bırakıldı ve yurt dışı yasağı konuldu.

Gülistan Doku'nun adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı hiç imza atmamış

Doku dosyasında tek şüpheli olan ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuyla 15 günde 1 imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalan Zeinal A.'nın adli kontrol şartının adreslerinde olmadığı, telefonuna ulaşılamadığı için tebliğ edilemediği öğrenildi. Yazı adresine ulaşamadığı için Zeinal A.'nın polis merkezine gitmeyip imza atmadığı, adresinde bulunmadığı ve telefonlarının kapalı olduğu 24 Ağustos 2022'deki emniyet tutanağına da yansıdı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, adli kontrol tebliğ yazısının 18 Mart'ta Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildiği, Alanya emniyetinin adresini bulamaması ve Zeinal A.'nın telefonlarına ulaşamadığı için tebliği yapamadığı öğrenildi. Ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol tebliğinin Zeinal A.'ya ulaştırılması için 3 kez ayrı tarihlerde yazı yazdığı öğrenildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı ve sözlü talimatıyla adli kontrol yazısını Zeinal A.'ya 3 Ekim'de ulaştırdığı belirtildi.

'BAŞ ŞÜPHELİYE ULAŞILAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI'

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyada tek şüpheli olan Zeinal A. hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma tedbiri uygulandığını hatırlatarak, 'Bu kararın üzerinden 7 ay geçti ve karar hala uygulanmadı. Bu tedbirin uygulanması için emniyete gönderilen yazıda baş şüphelinin telefonuna ulaşılamadığı, adres bilgilerinin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Böyle bir tutanak da dosyamıza girmiş oldu. Biz bu aşamada da tedbirin yetersiz kalacağını, kişiye ulaşılamayacağını, baş şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğunu söylemiştik. Bu tezimizin de doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. Gülistan Doku soruşturması 1000'inci gününü aştı. Günler günleri kovalıyor. Gerçekten de soruşturma sıhhatli bir şekilde yürütülmüyor. Şu aşamada da henüz biz şüphelinin cep telefonu üzerindeki bilirkişi incelemesini tamamlayamadık. HTS raporları üzerinde veri çalışmasını henüz tamamlayamadık. Soruşturmamız gerçekten de akamete uğramış durumda, bu soruşturmanın bir an önce etkin bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını bekliyoruz diye konuştu.

'YURT DIŞINA KAÇSAYDI BUNUN SORUMLUSU KİM OLACAKTI?'

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, 'Kardeşimden 1012 gündür haber yok. Dosyanın şüphelisi Zeinal A.'ya adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıkartılmıştı. Zeinal'ın 7 aydır hiçbir yerde imzası yok. Zeinal, Türkiye'de mi yoksa kaçtı mı bilmiyoruz. Antalya Emniyeti 7 aydır Zeinal'a ulaşamamış. 'Adresini bilmiyoruz, telefonlarına ulaşamıyoruz' diyor. Normal olarak gözaltı kararı çıkmıştı ve evinden almışlardı. O adrese neden gitmediler ya da tebligat yazısını kapıya neden asmadılar? Türkiye'de adli kontrol şartı olan 1 kişiye nasıl 7 aydır tebligat yapılmaz? Zeinal'a zaman mı kazandırıyorlar? Yurt dışına kaçsaydı bunun sorumlusu kim olacaktı? Ben 1012 gündür 'Gülistan Doku nerede?' diyorum, vicdanı olanlar da bu sesi duysun' ifadelerini kullandı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zeinal A.'nın annesi C.Y. konuyla ilgili konuşmak istemediğini ve açıklama yapmak istemediğini söyledi.
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