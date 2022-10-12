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Esenyurt'ta madde bağımlısı, komşusunun kapısını piknik tüpü ile kırdı

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, para isteyip olumsuz yanıt aldığı komşusunun kapısının piknik tüpüyle kırdı.

Ekleme: 12.10.2022 - 17:18 Güncelleme: 12.10.2022 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta madde bağımlısı, komşusunun kapısını piknik tüpü ile kırdıİstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahsın, para isteyip de alamadığı zamanlarda komşularına şiddet uyguladığı öğrenildi.

Son yaşanan olayda, yine para istediğine olumsuz yanıt alan şahıs, komşusunun kapısına dayandı.

Şahıs, kapıyı piknik tüpüyle kırdı.

Yaşanan anlar, çevredeki güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

“Kabus yaşıyoruz”

Konu ile ilgili konuşan apartman sakini, 'Kabus yaşıyoruz, hayatımız ve çocuklarımız tehlikede. Gece vakti gelip kapımıza dayanıyor. Komşulardan gelip para istiyor. En son da gelip tüple kırmış.' dedi.

Esenyurt'ta madde bağımlısı, komşusunun kapısını piknik tüpü ile kırdı
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