Esenyurt'ta madde bağımlısı, komşusunun kapısını piknik tüpü ile kırdı

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, para isteyip olumsuz yanıt aldığı komşusunun kapısının piknik tüpüyle kırdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahsın, para isteyip de alamadığı zamanlarda komşularına şiddet uyguladığı öğrenildi.Son yaşanan olayda, yine para istediğine olumsuz yanıt alan şahıs, komşusunun kapısına dayandı.Şahıs, kapıyı piknik tüpüyle kırdı.Yaşanan anlar, çevredeki güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Konu ile ilgili konuşan apartman sakini,dedi.