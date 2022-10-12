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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye rapor tepkisi

Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye raporuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, "Bu rapor, AB'nin Türkiye’ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneğidir” açıklamasını yaptı.

Ekleme: 12.10.2022 - 17:05 Güncelleme: 12.10.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye rapor tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2022 yılı Türkiye raporuna tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Rapor, yanlı tutumun bir başka örneğidir"
“Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bugün yayınladığı 2022 yılı Türkiye Raporu, AB’nin ülkemize yönelik stratejik bakış açısından uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Aday ülke Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve çifte standartlı bir yaklaşımın sergilendiği bu rapor, AB’nin Türkiye’ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneğidir.

"Dayanışma ruhu yansıtılmamıştır"
Dışişleri Bakanlığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 6 Ekim günü gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısında, ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmenin ve işbirliğinin önemi ortaya konulmuşken, bu dayanışma ruhunun Türkiye Raporu’na yansıtılmamış olması esef vericidir.

"Haksız iddiaları tümüyle reddediyoruz"
Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB’nin, siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz.”
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