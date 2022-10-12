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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile iş birliğimizi daha da artıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan’ın başkenti Astana’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, ''Bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Kazakistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Kazakistan ile iş birliğimizi daha da artıracağız'' açıklamasında bulundu. Tokayev, ''İlişkilerimizi artıracak anlaşmalar imzaladık. Erdoğan'la dünyanın gündemindeki konuları da ele aldık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile iş birliğimizi daha da artıracağız
Ekleme: 12.10.2022 - 15:40 Güncelleme: 12.10.2022 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile iş birliğimizi daha da artıracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

Kazakistan Birinci Derece Dostluk Nişanı'nın verilmesi sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Şahsım ve milletim adına çok teşekkür ederim.

Kazakistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Kazakistan ile iş birliğimizi daha da artıracağız.

İşbirliğimizin genişletilmesi için mutabakat içindeyiz.

Mayıs'ta 14, şimdi de 6 toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk.

Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.

(Kazakistan'la) Orta Koridor'un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

Küresel gelişmeler dayanışmayı zaruri kıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in açıklamalarından satır başlıkları;

İlişkilerimizi artıracak anlaşmalar imzaladık. Erdoğan'la dünyanın gündemindeki konuları da ele aldık.

Ayrıntılar geliyor...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
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