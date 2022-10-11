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Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ekleme: 11.10.2022 - 23:24 Güncelleme: 12.10.2022 - 00:40 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...

METİN AKPINAR'DAN TÜRK HALKINA HAKARET!

Metin Akpınar'ın halka yönelik yaptığı hakareti eleştiren Osman Gökçek, “Biz bunlara zaten alışkınız. Bunlar her zaman, maalesef ülkemizdeki kendilerinden olmayan insalara hakaret ederek yaşamayı kendilerine bir yaşam stilil olarak benimsemiş olan insanlardır. Zaman zaman ‘bidon kafalı' derler. Zaman zaman çok ağır ifadeler kullanırlar. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Metin Akpınar'da bunlardan bir tanesi. Diyor ki ‘biz cahil bir ülkede yaşıyoruz, 5. sınıf bir eğitimimiz var. Bize doğrular öğretilmiyor.' Hangi doğrular öğretilmedi? CHP'nin iktidar olduğu dönemlerin içerisinde bütün doğruların saklandığı bir dönemdi. Eğitimin tamamen yalan olduğu bir dönemdi. O dönemin içerisinde din ile alakalı bütün her şeyin değiştirildiği ve saptırıldığı bir dönem yaşadık. 20 yıldır Ak Parti iktidarını seçen seçmene ‘cahil' denilmesi son derece yanlış bir şey.” şeklinde konuştu.

Gökçek,“Niye bilmiyorum bunların sanat zamanı bittikten sonra siyasete girme hevesleri doğuyor ve hakaret etme durumuna geliyorlar. Halka hakaret eden ve bu şekilde konuşan kişiler... Bunları kabul etmiyorum. Sanatçı toplumun her kesimine hitap etmeli, sağcılık ve solculuk işlerine girmemeli... Televizyonlara çıkıp siyasi figür gibi konuşmalarını çok doğru bulmuyorum. “ dedi.

HDP'Lİ ÖMER ÖCALAN'DAN KÜSTAH TEHDİT

Ömer Öcalan'ın yaptığı açıklamayı yorumlayan Gökçek, “Aslında esas niyetlerini söylüyorlar. HDP'liler diyorlar ki biz seçilirsek, İçişleri Bakanlığı'nda, polis teşkilatının tekrar düzenlenmesinde rol oynayacağız diyorlar. Ben bunu iki yıldır ekranlarda söylediğimde bana abartıyorsun diyorlardı. İzleyicilerimize sesleniyorum, bugünden itibaren HDP'liler, bir iktidar değişikliği durumunda neler yapacaklarının hazırlığını şimdiden yapmaya başladılar. Yani polis teşkilatımızın değişmesini, polis teşiklatımızın içerisine HDP'lilerin gelip yerleşmesini isteyenler millet ittifakına oy verecekler bu seçimlerde.”dedi.

CHP’Lİ ÖZKAN YALIM: HDP BİRDEN FAZLA BAKANLIK ALABİLİR

Gökçek, “Artık CHP’li vekiller, Gürsel Tekin ile başlayan bu furyaya dahil oldu. HDP’li milletvekillerinin, HDP’li kişilerin bakan olabileceği sinyalini hepsi tek tek vermeye başladı. Bu artık gizli bir ittifak değil. Millet ittifakına oy vermek demek, HDP’liler ile işbirliği yapmak ve onlarla birlikte onları iktidara taşıma sürecidir. Görüyorsunuz, HDP’li vekiller diyorlar ki ‘biz bu teşkilat yapılarını değiştireceğiz’. Bunun hazırlığına başladılar.” şeklinde konuştu.
Osman Gökçek, “Bu ittifak Türkiye’nin ileriye doğru ilerlemesini engelleyecek her şeyi içeriyor. İçinde her şey var. Mesela Suriye yok artık, Suriye’deki operasyonlar duracak, İHA’lar ve SİHA’lar duracak. Yunanistan ile olan durum çok daha kötüye gidecek.”konuşmasını sürdürdü.

MURAT KARAYALÇIN: HDP İLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

Osman Gökçek, “Bu saatten sonra Meral Akşener, kalkıpta siz HDP ile birlikte misiniz, değil misiniz , masada oturmuyor diye onunla birlikte değiliz gibi davranması pekte mümkün değil. Artık o süreç geride kaldı. Sayın Akşener, o masada otuırduğu sürece ve masanın diğer siyasi liderleri bilecekler ki Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile bir ittifak içerisinde. Murat Karayalçın itiraf ediyor... Biz bunlar ile görüşüyoruz altılı masanın dışında diyor. Şimdi Sayın Akşener nasıl bir garanti alacak Kılıçdaroğlu’ndan, HDP ile görüşmemesi için? Bütün İYİ Parti’lilere sesleniyorum, Sayın Akşener HDP ile Kılıçdaroğlu’nun arasındaki bağın nasıl olmadığını, o masada olmasa dahi nasıl bir güven altına alacak? Mümkün değil... Sırf o masada görünürde oturmadığı için HDP’yi yok mu kabul edeceğiz? Bu masa altılı masa değil yedili masadır. Bu saatten sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile yol yürümeye devam ederlerse sadece kendilerini kandırmış olacaklardır.” ifadelerini kullandı.


Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
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