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Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te “Turizm ve Kano Festivali”

Batman Valiliği himayesinde, Hasankeyf Kaymakamlığı Koordinasyonunda, Batman Belediyesi, Hasankeyf Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Gençlik ve Spor İI Müdürlüğü, Spor Toto ve Türkiye Kano Federasyonunun katkılarıyla festival gerçekleştirildi. Hasankeyf limanında düzenlenen festivalde Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonası yarışları yapıldı. Hasankeyf'e özgü lezzetlerin ikram edildiği festivalde yurt içi ve yurt dışından gelen tur operatörleri Ilısu Baraj gölünde tekne turuna katıldı. Festivale gelenler Hasankeyf Müzesi başta olmak üzere, Zeynel Bey Türbesi ve Arkeopark alanını gezdi, flyboard, jet ski ve parasailing gösterilerini izledi.

Ekleme: 12.10.2022 - 13:51 Güncelleme: 12.10.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te “Turizm ve Kano Festivali”
Festival açılış konuşmasında söz alan Kaymakam Şenol Öztürk, Hasankeyf'in haksız bir propagandaya maruz kalmış olmasına rağmen Güneydoğu'nun en önemli kültür turizm destinasyonlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek” Hasankeyf Gastronomi, Su Sporları ve Kültür Turizmi saç ayaklarında büyümeye ve gelişmeye devam edecek” dedi.

Festivalde son sözü alan Batman Valisi Ekrem Canalp ise, Hasankeyf denildiği zaman akla tarih, kültür ve medeniyetin geldiğini söyledi. Tarihi, kültürü ve medeniyeti Hasankeyf için bir avantaja dönüştürmek istediklerini belirten Canalp, 'Hedefimiz ve istikametimiz de bu yöndedir. Bunu da gerçekleştirmek için bir taraftan tarihi ve kültürü ama aynı zamanda turizmi çeşitlendirecek diğer aktiviteleri de yapmak zorundayız' dedi.

Açılışın ardından 100'ü aşkın sporcunun yer aldığı Hasankeyf Deniz Kanosu Türkiye Şampiyonası yarışlarına start veren Vali Canalp sonrasında beraberindeki heyetle birlikte stantları gezerek Hasankeyf'e özel Susamlı Karışık Pide,Havdel Tatlısı,Sumak Şerbeti ve Hilve Kahvesi gibi yöresel lezzetleri tattı.

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te “Turizm ve Kano Festivali”

İki gün süren festivalin son gününde Şampiyona'da dereceye giren kişi ve Kulüpler için Madalya töreni düzenlendi.

Kulupler Kupasında 1. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, İkinci Bozova Gençlik ve Spor Kulübü ve 3. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü Derneğine kupaları Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk tarafından takdim edildi.

Flyboard ve jetski gibi çeşitli su üstü gösterilerini de içinde barındıran festivalde ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı..

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te “Turizm ve Kano Festivali”

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