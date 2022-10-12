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Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor

Enerji Bakanı Dönmez, ''Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor, ancak teknik olarak mümkün'' açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor
Ekleme: 12.10.2022 - 15:38 Güncelleme: 12.10.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir doğal gaz açıklaması geldi. Putin, "Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullanırken, konuyu değerlendiren Bakan Dönmez, bunun teknik olarak mümkün olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ MERKEZİ KURULABİLİR"

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Rusya Lideri Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ: TEKNİK OLARAK MÜMKÜN

Putin'in sözlerini değerlendiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün" açıklamasında bulundu.
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Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor
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