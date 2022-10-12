Akdeniz Sahil Yolu projesinde çalışmalar sürüyor: 12 saat süren yol 5 saate düşecek!

Yaklaşık 12 saate kadar süren iki şehir arasındaki ulaşım şuana kadar açılan Tünel ve viyadükler sayesinde 6 saate kadar düştü. Geriye kalan kısımlarında tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki ulaşımın 5 saate kadar düşmesinin beklendiği kaydedildi. Mersin kısmında projede yer alan 28 tünelden 16'sı tamamlandı 10'u ise hizmete açıldı. 16 viyadükten ise 5'i tamamlandı, 2'si ise ulaşıma açıldı. Sahada incelemede bulunan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anamur ile Gazipaşa ilçeleri arasındaki son kısım olan 11 kilometre için de ihalenin yapıldığını belirterek, bu yıl sonuna kadar 3 tünel ile 1 viyadüğün hizmete açılacağını duyurdu.Bu yolun hem Mersin, hem bölge hem de ülke için büyük önem arz ettiğini ve ülke için mega projelerden biri olduğunu belirten Vali Ali Hamza Pehlivan,” Mersin-Antalya yol güzergahı yaklaşık 500 kilometre. Bu 500 kilometrenin 264 kilometresi Mersin ili sınırları içerisinde. Bu projeyle ilgili bugüne kadar toplamda 196,5 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Proje içerisinde 28 tünel var. Bu tünellerin 16'sının inşaatı tamamlandı. 10 tünel vatandaşların hizmetine açıldı. Yine bu projede 16 viyadük var. 16 viyadüğünde 5'i tamamlandı. 2'si hizmete açıldı. Bu yol tamamlandığında 264 kilometre olan yol 30-35 kilometre kısalmak suretiyle 228 kilometreye inecek. Bu da zamandan yaklaşık 2 saat avantaj ve tasarruf elde etmek anlamına geliyor. Bu proje içerisindeki viyadükler ve tünellerle sağlanıyor. Oransal olarak ifade etmek gerekirse bu yol güzergahımızın yüzde 17'si tünellerden yüzde 3'ü de viyadüklerden oluşuyor. Güzergahın Mersin sınırının son etabı diyeceğimiz 11 kilometrelik kısım Anamur-Gazipaşa arasındaki yolun ihalesi Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Orada da 7 tünel, 6 viyadük bulunuyor. Yakın zamanda orada şantiye kurulup çalışmalar başlayacak. Birkaç yıl içerisinde yolun tamamı bitirilecek' dedi.Şuana kadar yapılan kısımla bile yollarda rahatlama olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, 'Projenin tamamının bitmesiyle çok daha büyük rahatlık sağlayacak. Burada hedef güvenli, konforlu ve hızlı seyahati sağlamak. Bu yol ayrıca turizm aksı, turizm güzergahı özelliği de var. Turizm hareketliliği de bu yolla birlikte büyük ölçüde daha da hareketlenecek. Geçmişte Antalya-Mersin yolu kötü hatıralarla hatırlanmıştır. Şu an son derece modern, elverişli, alt yapı ve üst yapısıyla çok güzel yollar yapılıyor. Proje büyüklüğü bakımından bu yollar vatandaşlarımız buradan güvenli ve konforlu şekilde seyahatlerine devam edecekler. Bu yıl itibarıyla 3 tünelimizi T6, T7 ve T8 tünellerimizi de hizmete açıyoruz. Ayrıca bir viyadüğümüzü hizmete açıyoruz. Nükleer santralin olduğu Büyükeceli'deki viyadükte, malumunuz santralde 26 bin kişi çalışıyor. Orada viyadükle geçmek suretiyle altta da akıllı kavşak ve yol bağlantılarıyla orada müthiş rahatlık sağlıyor. 1-2 ay içerisinde orası da trafiğe açılacak. Bu 3 tünel ve bir viyadükte yolun standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak' şeklinde konuştu.Mersin kısmında 196,5 kilometre yolun bittiğini anımsatan Pehlivan, 'Kalan 31,5 kilometreyle ilgili olarak çalışmalar yüklenici firmalar, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüz denetiminde sürdürülüyor. Dev projenin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Antalya'yı da yakından takip ediyoruz. Orada da bütün ihaleler yapılmış durumda. Toplam güzergahı söyledik. Mersin-Antalya arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 5 saate inmesi öngörülüyor. Bu da hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf anlamına geliyor' diye konuştu.