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ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu

ABD dün yapılan Senato toplantısında alınan karar sonrası Türkiye'ye yönelik F-16 satışında uygulanması planlanan sınırlandırıcı koşulları çıkardı. Bu kararın ardından Yunan medyası adeta şoka girerken, "ABD fiyaskosu" başlıkları atıldı.

Ekleme: 12.10.2022 - 12:28 Güncelleme: 12.10.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu
'ABD fiyaskosu: Senato, F-16'yı Türkiye'ye satmak için 'yeşil ışık' yaktı' başlığını kullanan 'ieidiseis.gr' isimli internet sitesi, 'Senato ayrıca, F-16'nın Türkiye'ye satışı için 'Yunan şartını' da kaldırdı.' diye yazdı.


ERT: F-16 İÇİN KOŞULLAR DEĞİŞTİRİLDİ
ERT televizyonu, Menendez'in F-16 satışı koşullarındaki değişikliğinin savunma bütçesinin (NDAA) meclis versiyonuna dahil edilmediğini duyurdu.

Geniş konsensüs sağlamayan tüm değişikliklerin kaldırıldığı ve Senato Savunma İşleri Komitesi Başkanı tarafından yeni bir metin hazırlandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak, 'Savunma bütçesinin nihai metni, iki Senato ve Temsilciler Meclisi arasındaki müzakerelerin ardından kararlaştırılacak.' denildi.

'Dikaiologitika.gr' sitesinde yer alan haberde, 'Senato, F16'nın Türkiye'ye satışına ilişkin kısıtlamaları kaldırdı.' denildi.

ABD Senatosu'nun, F-16'ların Türkiye'ye satışını sınırlayan iki koşula izin vermediğine ve Türkiye'ye satış konusunda yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi.

Haberde, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında yaptığı açıklamada, iki ABD senatöründen F-16 savaş uçağı tedarikine ilişkin 'olumlu mesajlar' aldığını söyledi.' bilgisi aktarıldı.

Senato'nun, savaş jetlerinin Türkiye'ye satışına ilişkin kısıtlamalara son verdiğini yazan 'onalert.gr', 'İki koşul, Türkiye'nin jetleri Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanmaması ve satışın ABD'nin ulusal çıkarına olmasıydı.' notunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bazı ABD'li senatörlerin, F-16 Blok 70'in belirli koşullar altında Türkiye'ye satışını engellemeye yönelik bazı maddeler sunduğu anımsatıldı.


ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu
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