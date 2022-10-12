ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu

başlığını kullananisimli internet sitesi,diye yazdı.ERT televizyonu, Menendez'in F-16 satışı koşullarındaki değişikliğinin savunma bütçesinin (NDAA) meclis versiyonuna dahil edilmediğini duyurdu.Geniş konsensüs sağlamayan tüm değişikliklerin kaldırıldığı ve Senato Savunma İşleri Komitesi Başkanı tarafından yeni bir metin hazırlandığı ifade edildi.Konuyla ilgili olarak,denildi.sitesinde yer alan haberde,denildi.ABD Senatosu'nun, F-16'ların Türkiye'ye satışını sınırlayan iki koşula izin vermediğine ve Türkiye'ye satış konusunda yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi.Haberde, 'bilgisi aktarıldı.Senato'nun, savaş jetlerinin Türkiye'ye satışına ilişkin kısıtlamalara son verdiğini yazannotunu paylaştı.Geçtiğimiz günlerde bazı ABD'li senatörlerin, F-16 Blok 70'in belirli koşullar altında Türkiye'ye satışını engellemeye yönelik bazı maddeler sunduğu anımsatıldı.