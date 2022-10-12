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Beyaz Gazete
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ABD gezisinden veto yiyen fondaş 'TELE 1' ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Tam bir fiyasko

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Ekim'de başladığı ABD ziyaretini 13 Ekim tarihine kadar sürdürecek. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde yanında götürdüğü gazeteciler kadar götürmedikleri de bir mesaj içeriyordu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP tarafından fonlandığı bilinen ve Ekrem İmamoğlu ile yakın TELE 1'den kimseyi geziye davet etmediği ortaya çıktı. TELE 1 duruma tepki gösterirken gezinin bir fiyaskoya dönüştüğünü söyledi. TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, CHP'nin bu tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti. İşte detaylar...

ABD gezisinden veto yiyen fondaş 'TELE 1' ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Tam bir fiyasko
Ekleme: 12.10.2022 - 12:56 Güncelleme: 12.10.2022 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
ABD gezisinden veto yiyen fondaş 'TELE 1' ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Tam bir fiyasko
CHP tarafından fonlandığı bilinen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın olan TELE 1'den kimsenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine davet edilmediği ortaya çıktı.

'GEZİNİN PERDE ARKASI BAŞKA'

Bu duruma tepki gösteren TELE 1 gezinin tam bir fiyaskoya dönüştüğünü aktardı. TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, gezinin teknolojiye yönelik olduğunu ancak işin perde arkasının öyle olmadığını ifade etti.

'SANDERS BİLE GÖRÜŞMEDİ'

Polat'ın iddiasına göre Kılıçdaroğlu bir takım isimlerden randevu talep etti ancak reddedildi. Bunlardan bir tanesi de Demokrat Parti'li Bernie Sanders. Son dönemde popülerliğini yitirmiş bir isim olan Sanders'ın bile Kılıçdaroğlu ile görüşmediğine dikkat çekti.

OBAMA'DAN RANDEVU İSTENDİ: REDDEDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun programının stratejik hatalarla dolu olduğunu söyleyen Yılmaz Polat, randevu talep edilen isimlerden birinin eski ABD Başkanı Barack Obama olduğunu ancak talebin geri çevrildiğini dile getirdi.

ADAY BİLE DEĞİL...

Polat, Kılıçdaroğlu'nun yönetim kademesiyle görüşmesi gerektiğini, 'ben geliyorum' mesajı vermesi gerektiğini ancak aday bile değilken bu gezinin tarihinin erken olduğunu söyledi.

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