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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünya için örnek, ülkemiz için de gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek
Ekleme: 11.10.2022 - 20:45 Güncelleme: 11.10.2022 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindeki heyet ile köprünün Avrupa yakasındaki kulesinde 204 metre yükseklikte bulunan bölümüne asansörle çıkan Karaismailoğlu burada teknik ekipten bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale'de çok önemli bir projenin daha hayata geçirilerek bugün itibarıyla kullanıma açıldığını söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bu aksın bir parçası olduğunu anlatan Karaismailoğlu, 'Bizler çok sevinçliyiz, gururluyuz. Bu kadar büyük projelerin içerisinde olmak, burada arkadaşlarımıza ağabeylik yapmak hakikaten çok gurur verici. O yüzden diyoruz ki bunlar müthiş işler. Bugün Ayvacık'taki Küçükkuyu - Ayvacık yolu arasındaki Assos ve Troya tünellerimizi açtık. Yine bugün İstanbul, Çanakkale ve Ege aksında iki tane önemli hattı birbirine bağlamış olduk. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayakta tam 204 metre yüksekteyiz şu anda. Biz daha önce 318 metreye çıkıyorduk biliyorsunuz. Burası da köprünün tam bir seyir terası gibi görüyor. Tabii 204 metre ama bu sadece deniz yüzeyinden yüksekliği. Deniz yüzeyinin altında 45 metre daha derinlik var.' diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek

Köprünün, dünyanın en geniş, en yüksek ayaklı çelik köprüsü olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, yapılan işlerin asırlar boyu milletin hizmetinde olacak işler olduğunu belirtti.

'Müthiş işler bunlar.' diyen Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

'Bir de tabii ki bu yerli ve milli mühendislik teknolojilerini, dünyanın en üst seviyesinde kullanan ülkelerinden birisi olduk artık. Dünyanın etrafında önemli bir altyapı projesi varsa artık Türk mühendisler ve Türk mühendislik çözümleri aranıyor. O yüzden hakikaten gurur duyuyoruz. Dünya için örnek, ülkemiz için de gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz. Bugün Çanakkale'deydik. Hafta sonu Diyarbakır'da olacağız. Yine daha sonra da yine ülkemizin yine kıymetli bir köşesinde, kıymetli bir projeyi açmak için bulunacağız.'

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