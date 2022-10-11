  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,00 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY'den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel kampanya ile Doğu Avrupa'da 17 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan sınırlı sayıda bilet satışa sunuldu.

Ekleme: 11.10.2022 - 14:18 Güncelleme: 11.10.2022 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
THY'den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa rotalarında gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Doğu Avrupa'da 17 noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türk vatandaşları, 20 Ekim'e kadar bilet satın alabilecek.

17 nokta avantajlı fiyat
Yolcular, satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-31 Mart 2023'de Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 119, Sofya ve Cluj'a 129, Prag, Tiflis ve Batum'a 139, Budapeşte'ye 149, Kişinev'e 159, Gence ve Nahçıvan'a 169, Varşova, Riga ve Vilnius'a 179, Bakü ile Tallinn'e 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla beraber, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
FETÖ lideri Gülen'in sığınağına girdiler: Özür dileyip odadan ayrıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklama!
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması: İlkeli bir davranış sergiledik
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Baştan aşağı sahtekarlık
CHP’li Murat Karayalçın'dan HDP itirafı: Altılı masadan ayrı olarak görüşüyoruz
Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu!
Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı
Kendilerini yere atıp paylaşım yaptılar! HDP'li vekillerden 'darp tiyatrosu'
CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı
Merkel’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Mülteci krizinde Almanya’dan daha büyük bir yükü üstlendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Arsa ve iş yeri projesinde il il rakamlar belli oldu!
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
Platform Turizm'den açıklama: Araç İBB'nin denetim ve kontrolünde...
Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi! 'Ayağına sıkmak' diye buna derim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...