  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,02 - 18,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme tarihini kaçırmayın...

Ehliyet yenileme randevusu için sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Yeni ehliyet sistemine geçilmesiyle birlikte 1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyetler yenilenmeye başlamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, ehliyet yenileme işlemlerinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verilmişti. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini, yeni tip ehliyetlere dönüştürmeyen kişiler ise idari para cezası alacak. Peki, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

Ekleme: 11.10.2022 - 21:32 Güncelleme: 11.10.2022 - 22:04 / Editör: Ozge Selin
Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme tarihini kaçırmayın...Ehliyet yenileme randevularıyla ilgili yoğunluk sürmeye devam ediyor. İstanbul'da bulunan birçok Nüfus Müdürlüğü, ehliyet yenileme randevularını doldurmuş durumda. Randevu almakta zorlanan vatandaşlar ise para cezası yememek için ehliyet randevularını bir an önce almaya çalışıyor.

İŞTE ADIM ADIM EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabiliyor.

1- randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.

2- 'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.

3- 'Kabul Ediyorum'a tıklayın.

Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme tarihini kaçırmayın...

4- Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun.

5- Güvenlik kodunu yazdıktan sonra 'Devam Et' butonuna basın.

6- Size uygun il ve ilçe bilgisini seçin.

7- Ardından 'İleri' butonuna basın.

8- İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

9- Ardından 'İleri' butonuna basın

Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme tarihini kaçırmayın...

10- Tekrardan 'İleri' sekmesine basın.

11- Tekrardan kişi seçin.

12- Kendinize uygun tarih ve saaati seçin.

13- Ardından 'İleri' butonuna basın.

14- Son olarak cep telefonunuza gönderilen onay kodunu boşluğa yazın.

Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme tarihini kaçırmayın...

15- Ardından 'İleri' butonuna basın.

16- Bu işlemlerin sonucunda randevunuz oluşturulacaktır.

17- Randevu bilgileri ile ilgili detaylı bilgiler telefonunuza mesaj olarak gönderilir.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetinizi yenilemek için gereken belgeler şu şekildedir;

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 345 TL yatırılması gerekiyor.
Türkiye’ye F-16 satışında flaş gelişme!
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDP'nin birden fazla bakanlığı olabilir
SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!
Schengen vize sisteminde reform! AKPM'de kabul edildi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek
Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü...
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Bekir Ağırdır'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine eleştiri: CHP şimdiye kadar çok kayda değer bir vizyon üretti de biz mi duymadık?
Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar yapan öğrencileri hedef alan Ayşenur Arslan: Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin
Bakan Bilgin'den Kabine yeni asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı: Asgari ücret ne kadar olacak?
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini 2022 için yükseltti
Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor
NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Desteğimizi artıracağız
Türkiye ve Libya'nın tarihi anlaşması Atina'da endişe yarattı! Şikayet turuna çıktılar...
Metin Akpınar, AK Parti seçmenini cahil diyerek aşağıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
FETÖ lideri Gülen'in sığınağına girdiler: Özür dileyip odadan ayrıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklama!
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması: İlkeli bir davranış sergiledik
O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...