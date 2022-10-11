Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme tarihini kaçırmayın...

Ehliyet yenileme randevusu için sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Yeni ehliyet sistemine geçilmesiyle birlikte 1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyetler yenilenmeye başlamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, ehliyet yenileme işlemlerinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verilmişti. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini, yeni tip ehliyetlere dönüştürmeyen kişiler ise idari para cezası alacak. Peki, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme randevularıyla ilgili yoğunluk sürmeye devam ediyor. İstanbul'da bulunan birçok Nüfus Müdürlüğü, ehliyet yenileme randevularını doldurmuş durumda. Randevu almakta zorlanan vatandaşlar ise para cezası yememek için ehliyet randevularını bir an önce almaya çalışıyor.İŞTE ADIM ADIM EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSUEhliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabiliyor.1- randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.2- 'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.3- 'Kabul Ediyorum'a tıklayın.4- Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun.5- Güvenlik kodunu yazdıktan sonra 'Devam Et' butonuna basın.6- Size uygun il ve ilçe bilgisini seçin.7- Ardından 'İleri' butonuna basın.8- İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.9- Ardından 'İleri' butonuna basın10- Tekrardan 'İleri' sekmesine basın.11- Tekrardan kişi seçin.12- Kendinize uygun tarih ve saaati seçin.13- Ardından 'İleri' butonuna basın.14- Son olarak cep telefonunuza gönderilen onay kodunu boşluğa yazın.15- Ardından 'İleri' butonuna basın.16- Bu işlemlerin sonucunda randevunuz oluşturulacaktır.17- Randevu bilgileri ile ilgili detaylı bilgiler telefonunuza mesaj olarak gönderilir.EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?Ehliyetinizi yenilemek için gereken belgeler şu şekildedir;Kimlik BelgesiSürücü Sağlık RaporuSürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı1 adet biyometrik fotoğrafKan grubunu belirtir belge veya yazılı beyanAdli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TLYeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 345 TL yatırılması gerekiyor.