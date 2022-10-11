  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,02 - 18,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!

'Emekli promosyonları ne kadar?' sorusu sıcak gündem maddelerinden biri olarak öne çıkarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan promosyonlarla ilgili milyonları ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. SGK, promosyon miktarı için asgari tutarları belirleyerek 19 bankayı açıkladı. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların promosyon tutarları...

SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!
Ekleme: 11.10.2022 - 21:19 Güncelleme: 11.10.2022 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

İşte SGK'nın milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon açıklaması...

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.
8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
19- Fibabanka A.Ş.
Türkiye’ye F-16 satışında flaş gelişme!
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDP'nin birden fazla bakanlığı olabilir
SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!
Schengen vize sisteminde reform! AKPM'de kabul edildi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek
Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü...
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Bekir Ağırdır'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine eleştiri: CHP şimdiye kadar çok kayda değer bir vizyon üretti de biz mi duymadık?
Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar yapan öğrencileri hedef alan Ayşenur Arslan: Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin
Bakan Bilgin'den Kabine yeni asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı: Asgari ücret ne kadar olacak?
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini 2022 için yükseltti
Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor
NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Desteğimizi artıracağız
Türkiye ve Libya'nın tarihi anlaşması Atina'da endişe yarattı! Şikayet turuna çıktılar...
Metin Akpınar, AK Parti seçmenini cahil diyerek aşağıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
FETÖ lideri Gülen'in sığınağına girdiler: Özür dileyip odadan ayrıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklama!
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması: İlkeli bir davranış sergiledik
O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...