SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!

'Emekli promosyonları ne kadar?' sorusu sıcak gündem maddelerinden biri olarak öne çıkarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan promosyonlarla ilgili milyonları ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. SGK, promosyon miktarı için asgari tutarları belirleyerek 19 bankayı açıkladı. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların promosyon tutarları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.5- Türkiye İş Bankası A.Ş.6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.10- QNB Finansbank A.Ş.11- ING Bank A.Ş.12- Şekerbank T.A.Ş.13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.18- Odeabank A.Ş.19- Fibabanka A.Ş.