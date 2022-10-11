O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor. 11 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu...11 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ekim il il hava raporu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor. 11-17 Ekim haftasında ise sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2)olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu