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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef haftanın mavi ve kırmızı takımı belli oldu

MasterChef haftanın kırmızı ve mavi takımlarının belli olduğu kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için iki aşamalı oyunun ilkinde büyük mücadele verdi. Kaptanlık için yarışmacılar Mersin'in meşhur tantunisini yaptı. Peki, 10 Ekim MasterChef'te mavi takım kaptanlığını kim aldı?

Ekleme: 11.10.2022 - 01:37 Güncelleme: 11.10.2022 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef haftanın mavi ve kırmızı takımı belli olduMasterChef kaptanlık yarışı nefes kesen performanslara sahne oldu. MasterChef jürisi yarışmacılardan Mersin'in yöresel lezzeti olan tantuniyi yapmalarını istedi. Nefes kesen yarışma sonunda iki kişi bir üst tura çıktı. Kaptnalık düellosunda da Barış ile Ayaz karşılaştı. İşte, MasterChef'te kazanan...

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef haftanın mavi ve kırmızı takımı belli oldu

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın takımlarının belirlenmesi için ilk aşama olan kaptanlık yarışında yarışmacılar tantuni yaptı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi ardından Barış, Çağatay, Tayfun, Tolga, Ayaz ve Atike geçer not aldı. Kaptanlık düellosuna ise Ayaz ile Barış çıktı.

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef haftanın mavi ve kırmızı takımı belli oldu

İki yarışmacı düelloda gözleri kapalı şekilde önlerine gelen peynirleri tadarak, koklayarak ve dokunarak doğru bilmeye çalıştı. Peynir aşamasında iki isimde sadece 2'şer doğru yanıt verdi ve ikinci aşamada baharatları bilmek için çaba sarfetti. Oyun sonunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim Ayaz oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Burak Kaya'yı seçti.

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef haftanın mavi ve kırmızı takımı belli oldu

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR

Mavi Takım

Ayaz - Kaptan
Metin
Çağatay
Tayfun
Yağız
Kıvanç
Barış
Serpilay

Kırmızı Takım

Burak Kaya - Kaptan
Büşra
Gamze
Görkem
Atike
Fatma Nur
Tolga
Burak
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