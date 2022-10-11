MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef haftanın mavi ve kırmızı takımı belli oldu

MasterChef haftanın kırmızı ve mavi takımlarının belli olduğu kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için iki aşamalı oyunun ilkinde büyük mücadele verdi. Kaptanlık için yarışmacılar Mersin'in meşhur tantunisini yaptı. Peki, 10 Ekim MasterChef'te mavi takım kaptanlığını kim aldı?

MasterChef kaptanlık yarışı nefes kesen performanslara sahne oldu. MasterChef jürisi yarışmacılardan Mersin'in yöresel lezzeti olan tantuniyi yapmalarını istedi. Nefes kesen yarışma sonunda iki kişi bir üst tura çıktı. Kaptnalık düellosunda da Barış ile Ayaz karşılaştı. İşte, MasterChef'te kazanan...MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?Haftanın takımlarının belirlenmesi için ilk aşama olan kaptanlık yarışında yarışmacılar tantuni yaptı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi ardından Barış, Çağatay, Tayfun, Tolga, Ayaz ve Atike geçer not aldı. Kaptanlık düellosuna ise Ayaz ile Barış çıktı.İki yarışmacı düelloda gözleri kapalı şekilde önlerine gelen peynirleri tadarak, koklayarak ve dokunarak doğru bilmeye çalıştı. Peynir aşamasında iki isimde sadece 2'şer doğru yanıt verdi ve ikinci aşamada baharatları bilmek için çaba sarfetti. Oyun sonunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim Ayaz oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Burak Kaya'yı seçti.MASTERCHEF'TE TAKIMLARMavi TakımAyaz - KaptanMetinÇağatayTayfunYağızKıvançBarışSerpilayKırmızı TakımBurak Kaya - KaptanBüşraGamzeGörkemAtikeFatma NurTolgaBurak