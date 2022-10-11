Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yapması gündemden düşmüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; Mansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etmesine yönelik kararı görüştü. Meclis, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı.MECLİSTE MANSUR YAVAŞ'IN SUYA İNDİRİM KARARINI VETO ETMESİ GÖRÜŞÜLDÜAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda; Mansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etmesine yönelik karar görüşüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi; Mansur Yavaş'ın veto kararına itiraz etti.Meclis; Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri suya indirim yapılmasına yönelik oy kullandı. CHP ve İP ise önergeye ret oyu verdi.MANSUR YAVAŞ KARARI 2. DEFA VETO EDEMİYORMansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını 2. defa veto etme hakkı bulunmuyor. Mansur Yavaş, ya Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararına uyacak ya da suya indirim kararının kalkması için mahkemeye başvuracak.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim kararı almıştı.MANSUR YAVAŞ, SUYA KONUTTA YÜZDE 149.4 İLE YÜZDE 352.4 ORANINDA ZAM YAPMIŞTIAnkara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi.. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.ANKARA'DA 1 METREKÜP SU NE KADAR?KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)2019 Mart: 5 lira4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş(16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş(30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruşİŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)2019 Mart: 12 lira 71 kuruş4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruşKÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)2019 Mart: 1 lira4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruşMANDIRA (KÖYLER) (MANDIRALARDA ZAM ORANI 536,4)2019 Mart: 2 lira 5 kuruş4 Ağustos 2022: 15 lira 91 kuruş(Fiyatlara KDV eklenmemiştir)ANKARA'DA TÜM SU TARİFELERİNE YÜZDE 50 İNDİRİM GELMİŞTİAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grubu suya yapılan yüksek zamma karşı hareket geçmiş, AK Partili Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Meclis Üyesi Ebubekir Kipel imzası ile önerge verilmişti.Önergede, 'Bugünden (12 Eylül 2022) itibaren tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılıp sabitlenmesi, 1 Ocak 2023'den itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergemizin gündemine alınmasını arz ederiz' denilmişti. Önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmişti. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesinin ardından Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi. CHP ve İP ise önergeye ret oyu vermişti.Önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmişti. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesinin ardından Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi. CHP ve İP ise önergeye ret oyu vermişti.YAVAŞ: 'SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ'Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz' iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.'SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ATI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve 'Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından' iddiasında bulundu.Mansur Yavaş'ın su kullanımına yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:'ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz.''Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim.''Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın.'