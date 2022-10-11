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Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu!

İstanbul Kadıköy’de, Y.K isimli genç kadın, iddiaya göre ‘başörtülü’ olduğu gerekçesiyle ‘700 Gram’ isimli kafeden kovuldu. . “Rezervasyonsuz çalışmıyoruz” diyerek ayrımcılıklarını örtmeye çalışan mekan sahipleri, Y.K. ve eşinden sonra kafeye gelenleri ise kaldırmadı. Mekan sorumlusu, tepki üzerine “İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz” diyerek alaycı üslupla yanıt verdi

Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu!
Ekleme: 11.10.2022 - 10:16 Güncelleme: 11.10.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu!
Başörtülü kadınlara yönelik bir kesimin ayrımcı ve çağ dışı tutumu devam ediyor. Son olarak İstanbul Kadıköy'de eşiyle birlikte '700 Gram' isimli kafeye giden Y.K, iddiaya göre masaya oturduktan kısa bir süre sonra başörtülü oldukları gerekçesiyle mekandan kaldırıldı.

GEREKÇE: REZARVASYONSUZ ÇALIŞMIYORUZ!

Mekan sorumluları, Y.K. ve eşine "Rezervasyonsuz çalışmadıklarını" bu yüzden kendilerini kaldırdıklarını söyledi. Ancak, Y.K. ve eşinden sonra kafeye gelenlerin hiçbirine benzer gerekçe sunulmadı ve oturmaya devam ettiler.

"YÜZÜMÜZE BİLE BAKMADILAR"

Genç kadın; mekan sahiplerinin, eşinin ve kendisinin tepkisi üzerine "yüzlerine dahi bakmadığını" ve "açıklama zahmetine girmediklerini" söyledi.

"İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN"

Tepkilerini sürdüren ve yasal haklarını kullanacağını söyleyen çifte, mekan sorumlusu olduğunu söyleyen kişi, arkası dönük bir şekilde "İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz" cevabını verdi.

Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu!

BİR KADIN DAHA ŞİKAYETÇİ

Z.A. isimli bir kadın da aynı mekanda benzer muameleyle karşılaştığını söyledi.

Tepkisini "Kapalıyım diye mekândan çıkardılar. Böyle bir saçmalık olamaz. Rezillik. Sene 2022 gericiliğinizi yobazlığınızı düzeltemedik. Berbat insanlarsınız." sözleriyle gösterdi.

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