İstanbul'da 16 ilçede elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sabahtan akşama kadar sürecek

ARNAVUTKÖYİSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, SARIKIZ, SARVAN, VARDAR, ÖĞÜN sk bölgelerinde 12102022 01:00:00 - 12102022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah BARBAROS, BASRİ, DEVEKUŞU sk bölgelerinde 12102022 09:30:00 - 12102022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAĞCILARİSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2417., 2425. sk bölgelerinde 12102022 00:00:00 - 12102022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056., FATİH sk SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., BİRLİK, FATİH sk YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 1016., 1017., 1033., 969., 970., 971., 974., 975., 980., 983., 985., 986., 988., 989., 990., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998., 999., BİRLİK sk ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 261., 32., 81., 83. sk bölgelerinde 12102022 00:01:00 - 12102022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk bölgelerinde 12102022 00:01:00 - 12102022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2035., 2053., 2054., 2055., 2056., 2057., 2058. sk bölgelerinde 12102022 04:00:00 - 12102022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406. sk bölgelerinde 12102022 00:00:00 - 12102022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAKIRKÖYİSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah RESNELİ, YÜCE TARLA, ÜNALDI sk bölgelerinde 12102022 09:00:00 - 12102022 12:00:00 saatleri arasında AboneŞube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAYRAMPAŞAİSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, GÖL, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, MERİÇ, NERGİS, SULTAN, URAL, UYGUR, YÖNTEM, İDİL sk VATAN mah TEL, UYGUR, İNANÇ sk bölgelerinde 12102022 09:00:00 - 12102022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEYOĞLUİSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah EMİR NEVRUZ, KALLAVİ, MEŞRUTİYET, OLİVYA GEÇİDİ, SAKA SALİM ÇIKMAZI sk TOMTOM mah ESKİ ÇİÇEKÇİ, KAYMAKAM REŞAT BEY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12102022 00:00:00 - 12102022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 12102022 10:00:00 - 12102022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEYLİKDÜZÜİSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., 5., 7., 9., GÜZİDE, HÜRRİYET, İHLAS sk bölgelerinde 12102022 09:00:00 - 12102022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım SCADAOSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BÜYÜKÇEKMECEİSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk bölgelerinde 12102022 09:00:00 - 12102022 17:00:00 saatleri arasında Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ÇATALCAİSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN KANTEK, ALİPAŞA, ATATÜRK, ECZACI LÜTFÜ ÖREN, ENVERPAŞA, ERLER, HAYRİ UĞUR, LİSE, MEKTEP, NACİ ÇAM, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SABRİ PESEN, ZİYA KÖKTÜRK, ÇETİNCE, ÖZSOYLAR ÇIKMAZI, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 12102022 14:00:00 - 12102022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım SCADAOSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ESENYURTİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1982., 1983., 1984., 1985., 1990., 1991., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk MEVLANA mah MOLLA GÜRANİ sk PİRİ REİS mah 2305. sk bölgelerinde 12102022 08:00:00 - 12102022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.EYÜPSULTANİSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK sk bölgelerinde 12102022 00:05:00 - 12102022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.GAZİOSMANPAŞAİSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1029., 1030., 10301., 10302., 10303., 10304., 1031., 10321., 1033., 1034., 10341., 1035., 1036., 10361., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1052., 1054., 1070., 1071., 10722., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 12102022 09:30:00 - 12102022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KAĞITHANEİSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, KÖKNAR, SEVİM, TAŞOCAĞI sk ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMİDİYE, KUMRU, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, TAYFUN, TAŞOCAĞI, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK sk bölgelerinde 12102022 16:00:00 - 12102022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KÜÇÜKÇEKMECEİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MANOLYA sk bölgelerinde 12102022 09:00:00 - 12102022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SARIYERİSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 12102022 01:00:00 - 12102022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk bölgelerinde 12102022 01:00:00 - 12102022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah DEFNE BAYIRI, DEFNEM, HİSAR, MEVSİM, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 12102022 09:00:00 - 12102022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SULTANGAZİİSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 16., 198., ORDU sk bölgelerinde 12102022 10:00:00 - 12102022 13:00:00 saatleri arasında AboneŞube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ISTANBUL SULTANGAZİ ilce -ZÜBEYDE HANIM mah sk İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -CEBECİ mah sk ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 12102022 00:05:00 - 12102022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 167., 38., ORDU sk bölgelerinde 12102022 10:00:00 - 12102022 13:00:00 saatleri arasında AboneŞube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ŞİŞLİİSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah DERE, EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY, SAMANYOLU sk bölgelerinde 12102022 00:00:00 - 12102022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.