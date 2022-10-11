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FETÖ lideri Gülen'in sığınağına girdiler: Özür dileyip odadan ayrıldı

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "sığınak" olarak tanımladığı; FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine gitti. Gazete, ziyaretten izlenimlerini ve yapılan görüşmeleri manşetine taşıdı.

FETÖ lideri Gülen'in sığınağına girdiler: Özür dileyip odadan ayrıldı
Ekleme: 11.10.2022 - 14:32 Güncelleme: 11.10.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
FETÖ lideri Gülen'in sığınağına girdiler: Özür dileyip odadan ayrıldı
Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun son derece yüksek olduğu, hatta savaş senaryolarının tartışıldığı bir dönemde Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki sığınağına gitti.

YUNANİSTAN'A DESTEK ÇIKTI

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı ve Yunanistan hakkındaki sözlerini FETÖ elebaşına sordu. Gülen ise, 'Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı' ifadeleriyle Yunanistan'a destek oldu.

ÖZÜR DİLEYİP ODADAN AYRILDI

Kathimerini, FETÖ elebaşı ile yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü yazdı. Gülen'in yorgun olduğunu ve söyleşiyi yarım bıraktığını aktaran gazete, 'Özür dileyip odadan ayrıldı' dedi. FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu gizlemediği yazıldı.

HASTANE DIŞINDA EVDEN ÇIKMIYOR

Gazete ayrıca, Gülen'in yaşadığı yeri 'sığınak' olarak tanımladı. Odalarda hiç pencere olmadığından söz edildi. Kapısında 7/24 güvenlik elemanlarının olduğu, yalnızca hastaneye gitmek için evden çıktığı yazıldı.

DETAY FOTOĞRAF ÇEKİMİNE İZİN YOKMUŞ

Gazete, evin detaylı fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini aktarırken yine de mülkün uzaktan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ayrıca FETÖ elebaşının fotoğraflarının çekilmesinin de yasak olduğu belirtildi.


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