FETÖ lideri Gülen'in sığınağına girdiler: Özür dileyip odadan ayrıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun son derece yüksek olduğu, hatta savaş senaryolarının tartışıldığı bir dönemde Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki sığınağına gitti.Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı ve Yunanistan hakkındaki sözlerini FETÖ elebaşına sordu. Gülen ise, 'Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı' ifadeleriyle Yunanistan'a destek oldu.Kathimerini, FETÖ elebaşı ile yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü yazdı. Gülen'in yorgun olduğunu ve söyleşiyi yarım bıraktığını aktaran gazete, 'Özür dileyip odadan ayrıldı' dedi. FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu gizlemediği yazıldı.Gazete ayrıca, Gülen'in yaşadığı yeri 'sığınak' olarak tanımladı. Odalarda hiç pencere olmadığından söz edildi. Kapısında 7/24 güvenlik elemanlarının olduğu, yalnızca hastaneye gitmek için evden çıktığı yazıldı.Gazete, evin detaylı fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini aktarırken yine de mülkün uzaktan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ayrıca FETÖ elebaşının fotoğraflarının çekilmesinin de yasak olduğu belirtildi.