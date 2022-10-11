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Beyaz Gazete
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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Ekleme: 11.10.2022 - 10:39 Güncelleme: 11.10.2022 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilmez. Türkiye barış ve huzurun saygı ve sevginin gıpta edildiği ülkedir. Tam tersini iddia eden Kılıçdaroğlu ve ortakları müfteri ordusudur.

Namertliğin izini süreceğine mertliğin kulvarına gir de adamlıkla anıl. Sanki duvara konuşuyoruz, aynı tas aynı hamam.

Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. Türkiye'nin başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı baştan aşağı sahtekarlıktır.
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
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