Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Arsa ve iş yeri projesinde il il rakamlar belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundan Başkan Erdoğan, konut arsası ve iş yeri kampanyasıyla ilgili son durumu paylaştı. En çok merak edilen konular arasında yer alan başvuru şartları ve konut arsası ve iş yerlerinin illere göre dağılımı belli oldu.Proje çerçevesinde satışa sunulacak 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Başvurular, 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Arsalar için başvurular e-Devlet ve Ziraat Bankası şubelerinden, iş yerleri için ise e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı konut arsası ve iş yerlerinin illere göre dağılımı şu şekilde;İŞTE DETAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa projesi çerçevesinde arsa ve iş yerlerine başvurular başladı.ARSA SAYISI BİR MİLYONA ÇIKARILDIİlk etapta 100 bin arsa için talep toplanması planlanan projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı. Satışa çıkacak arsalar elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, arsa imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar, bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.İŞTE ARSA SATIŞI ŞARTLARIArsa satışı başvurularında TOKİ tarafından şu şartlar belirlendi:“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. O belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Aylık gelir durumunun 16 bin liranın altında olması. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmamak, idarece yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.”İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAKÜretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla TOKİ tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanıyor. TOKİ'nin yürüteceği proje çerçevesinde ilk olma özelliği taşıyan esnafa yönelik 29 ilde oluşturulacak iş yerlerindeki 10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt belgesi, vergi levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi belgelerden biri istenecek.İş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde iş yeri olmaması da gerekiyor. Satışa sunulan arsa ve iş yerlerinin detaylı listesine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.Kabine toplantısının ardından açıkalamda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasına ilişkin, 'Gençlerimize, emeklilerimize, kadınlarımıza, şehit yakını ve gazilerimize ayrı ayrı kontenjanlar ayırdığımız bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı.' dedi.Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkeyi getirdikleri seviyeyi perçinleyecek gündemi hep canlı tutuklarını dile getiren Erdoğan, her programlarında çeşitli kesimlere yönelik ekonomik ve demokratik müjdeleri milletle paylaştıklarını, böylece 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.Bugünkü kabine toplantısında da bu çerçevede yeni değerlendirmeler yaptıklarını, yeni çalışmaların istişaresini gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, 'İlk başlığımız, bir süre önce duyurduğumuz, milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandırma amacını taşıyan 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyasındaki son gelişmelerle ilgili. Bilindiği gibi sosyal konut projeleri, hükümetlerimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz ve 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz bir icraatımızdır. Son dönemde konut, kira ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler, bizi yeni ve daha büyük bir atılıma yöneltti.' diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ'nin hazırlıklarının ardından, 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyasının müjdesini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:'Gençlerimize, emeklilerimize, kadınlarımıza, şehit yakını ve gazilerimize ayrı ayrı kontenjanlar ayırdığımız bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu, tüm şartları yerine getirerek, süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında, bu rakamların daha da artacağı açıktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan bu kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma yönünde cesaretlendirdi. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konut sayısını 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz.Konut inşası amaçlı arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı bir süre önce duymuştuk. Bakanlığımız, yaptığı çalışmayla 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsayla ilgili hazırlıkları tamamladı. Yani hangi şehirde, nerede, hangi parselde, altyapısını yapmak suretiyle bu arsalarımızı da hazırladık. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde, yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Tabii bu rakamlar şehirlerdeki arazilerin uygunluk durumuna göre şekillenmektedir. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul'da, 100 bini Ankara'da, 25 bini İzmir'de, 45 bini Gaziantep'te, 55 bini Konya'da, 25 bini Kayseri'de, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları da arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir.''TOKİ'nin 2003'ten bu yana ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların hem konuta hem de arsaya başvurabileceğini ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceğini belirterek, 'Amacımız, milletimizin olanı milletimize vererek insanlarımızı en uygun şartlarla, gönül huzuru içinde oturacakları birer eve kavuşturmaktır.' dedi.Arsa fiyatlarını, piyasa bedelinin çok altında vatandaşlara sunmakla kalmayıp, bunun üzerine bir an önce evlerini yapabilmelerine de destek vereceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:'Sadece ülkemizin değil, belki de dünyanın en büyük sosyal devlet uygulaması olan bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri, çoğunluğu sağladıklarında, TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek, konutların finansmanı hususunda bankalarla da iş birliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.'Erdoğan, sosyal konutların inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'taki 5 bin konutun temelini atarak başlayacaklarını söyledi.Diğer illerde de hızlı bir şekilde temellerin atılacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:'Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına, 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz. Büyüklükleri 50 ila 200 metrekare arasında değişen bu iş yerleri, 350 bin liradan başlayan fiyat, 2 bin 633 liradan başlayan taksit ve 10 yıla varan vadeyle esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu iş yerlerinin istihdama katkısının 100 bini bulması bekleniyor. Son kampanyayla birlikte TOKİ'nin 2003 yılından bu yana ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasının ülkemizde yol açacağı ekonomik hareketlilik 2 trilyon liraya ulaşacak. Her TOKİ projesi gibi bu kampanya da özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir. Kampanyamızın bir kez daha ülkemize, milletimize ve özellikle hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum.'