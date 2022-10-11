Cumhurbaşkanı Erdoğan Assos ve Troya tünellerinin açılışını gerçekleştirdi: Bölgede bölünmüş yol olmayan ana yol kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, ''Bölgede bölünmüş yol olmayan ana yol kalmadı'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Bölgede bölünmüş yol olmayan ana yol kalmadı.
Çanakkale'yi geliştirerek emanete sahip çıkıyoruz.
Türkiye yüzyılı programıyla 2053 vizyonuna başlıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...