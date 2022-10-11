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Biden'dan Lübnan Cumhurbaşkanı'na İsrail'le deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması dolayısıyla tebrik etti.

Ekleme: 11.10.2022 - 20:36 Güncelleme: 11.10.2022 - 20:40 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan Lübnan Cumhurbaşkanı'na İsrail'le deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik telefonu
Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Biden, Avn'ı telefon ile arayarak, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğundaki deniz sınırı anlaşmasını görüştü.

ABD Başkanı Biden, Avn'ı, güneydeki deniz sınırı çizimine ilişkin müzakerelerin sonuçlandırılması dolayısıyla tebrik etti.

Biden ayrıca Lübnan'ın kendi doğal kaynaklarından faydalanması, ekonomisinin güçlendirilmesi ve istikrara kavuşması hususunda ABD'nin desteğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, bugün İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.


İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD'li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen 'yazılı teklifi' teslim aldıklarını açıklamıştı.

LÜBNAN DEĞİŞİKLİK TALEP ETTİ, İSRAİL REDDETTİ

Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de 'bazı değişikliklerin talep edildiğini' içeren bir yanıt verdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in, 6 Ekim'de anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddettiği bildirilmişti.

Lapid'in, 'Lübnan'ın anlaşma metninde yapılmasını istediği değişiklikleri kabul etmediği ve müzakere ekibine bunları reddetmesi talimatı verdiği' belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Hizbullah'ın İsrail'in altyapısına zarar vermeye kalkışması durumunda Lübnan'ın ödeyeceği askeri bedelin 'ağır olacağı' tehdidinde bulunmuştu.

Son tıkanmanın ardından, ABD'li diplomat ve arabulucu Amos Hochstein'in hafa sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.

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