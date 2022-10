Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

1.İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasının hazırlanma amacı nedir?Cevap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, milletin refahı, huzuru ve mutluluğu hedefiyle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, ülkemizi daha ileriye taşımak, gençlerimize çok daha güzel yarınlar bırakabilmek için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda salgınla birlikte tedarik zincirindeki bozulmalar, küresel ticaret fiyatlarındaki belirsizlikle artan maliyetler barınma noktasında fahiş artışları da beraberinde getirdi. Bakanlık olarak, TOKİ eliyle “İlk Evim, İlk İş Yerim' kampanyasını hazırladık.2. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine kaç başvuru oldu?Cevap: 'İlk Evim' sosyal konut projesi kapsamında E-devlet ile Ziraat Bankası ve Halk Bank üzerinden 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle 7.2 milyon vatandaşımız başvuruda bulunurken, gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçleri tamamlandı. Başvuru süreci 31 Ekim'de tamamlanacak.'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' kampanyası, 10 Ekim tarihi itibariyle başvurular başladı. 7 Kasım tarihinde ise sona erecek.3. Konut amaçlı arsa sayısı ne kadar olacak?Cevap: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin olarak planlanan konut amaçlı arsayı 1 milyona çıkarılacağını müjdeledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 81 ilimizde konut arsası ihtiyacının tespiti yapıldı.Bu yıl aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapularını vermeye başlayacağız. 2 yıl içerisinde de etaplar halinde tüm arsaların altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.4. Konut arsalarının illere göre dağılımı nasıl olacak?Cevap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, 81 ilimizde vatandaşımıza sunacağımız konut arsalarının dağılımları belirlendi. Buna göre, arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ının ilçelerde olacak şekilde dağılımı planlandı. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını ise şöyle:Konut amaçlı arsaların, 50 bini İstanbul'da, 100 bini Ankara'da, 25 bini İzmir'de, 45 bini Gaziantep'te, 55 bini Konya'da, 25 bini Kayseri'de, 30 bini Diyarbakır'da, 28 bini Eskişehir'de, 26 bini 700 Van'da, 23 bini Antalya'da planlanıyor.5. Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar konut arsasına da başvurabilecek mi?Cevap: Vatandaşlar hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih edebilecek.6. Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?Cevap: İlk defa vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkânı sağlanacak. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz. Arsayı alan vatandaşımız, burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecek. Gerekli teknik ve hukuki destekleri, Bakanlık olarak, TOKİ olarak istisnasız her vatandaşımıza sunacağız. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecek. Ayrıca, yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek.Sadece arsaları vatandaşa sunmuyor; kullanıma hazır hale getirip hak sahibi vatandaşlarımızın hayal ettikleri evi yapabilmeleri adına gerekli teknik destek de sağlanıyor.7. Müşterek ve müstakil konut arsalarının detayları nelerdir?Cevap: Kura ile vatandaşımıza verilecek arsalarımız iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir. Bu yıl Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak.8. Konut arsalarında ödemeler ne olacak?Cevap: Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği bir modelle vatandaşlarımıza satılacaktır. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.9. Konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek?Cevap: Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.10. Kuralar ne zaman çekilecek?Cevap: 2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.11. Konut arsasına kimler başvuru yapabilecek?Cevap:• T.C. Vatandaşı olmak.• 18 yaşını doldurmuş olmak.• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)• Başvuru başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2022 tarihinden önce projenin bulunduğu Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olmak.Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinde olması halinde:Belediyesinin Merkez ilçesinin herhangi birinde ikamet edenler veya aynı Belediyenin herhangi bir Merkez ilçesi nüfusuna kayıtlı olanlar, o Belediyenin Merkez ilçesindeki herhangi bir projeye müracaat edilebilir.(Örnek; Ankara/Sincan ilçesindeki projeye; Ankara tüm merkez ilçelerinde ikamet eden veya Ankara tüm merkez ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçesinde bulunması halinde:ØBüyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan, Projenin yer aldığı ilçesinde ikamet edenler ve nüfusları da bu ilçede kayıtlı olanlar, sadece bu ilçede yer alan projeye müracaat edilebilir.(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Nallıhan ilçesinde ikamet eden ve Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)ØBüyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçelerindeki projesine o ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar o ilçede ikamet etmeseler dahi müracaat edebilir.(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Sincan ilçesinde ikamet eden ancak Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar da başvuru yapabilir)İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olanlar için yukarıdaki maddelerinde yer verilen şartlar aranmayacak olup; İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olması halinde bu vatandaşlarımız İstanbul'daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilirler.Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesi olmayan il veya o ilin ilçelerinde bulunması halinde:Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde; o İlin merkez Belediye sınırları içerisinde ikamet eden veya İl Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o İl Merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir.(Örneğin; Ardahan il Merkezindeki projeye, Ardahan il merkezinde ikamet eden veya Ardahan il Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar müracaat edebilir.)Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin ilçelerinde; projenin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.(Örneğin; Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.)• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı)• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.12. 50 bin iş yerleri nerelerde yapılacak?Cevap: Türkiye'nin 7 bölgesinde yer alacak. Proje kapsamında 50 bin iş yeri için; ilk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya 29 ilimizde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyeri yapılacak.Küçük ve orta ölçekli sanayicimiz ve esnafımızın istifadesine sunuyoruz.13. 50 bin iş yerinin ödemesi nasıl olacak?Cevap: 50 bin iş yerinin ödemesi ise, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle; 120 ay vadeyle sanayici ve genç girişimcilere sunuyoruz. Bu işyerleri; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına büyük katkı sunacak. 100 bine yakın ek istihdam sağlayacak. Böylece ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına hatırı sayılır katkı sunacağız. Tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerden oto tamirhanelerine, mobilyacılardan makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içerisinde barındıracak bu sanayi/işyeri alanlarımızla küçük işletmeciye destek olacağız. Kendi işini kurmak isteyen genç kardeşlerimizi dükkân ve ofis sahibi yaparak onların geleceğine katkı sunmayı hedefliyoruz.14. İş yeri başvuru şartları nelerdir?Cevap:•TC vatandaşı olmak• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak• Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair belgelerden birine sahip olmak• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmamasıÖdeme Şartları:• Başvuru bedeli: 2.000 TL• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)Cevap: 2003 yılı başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona, diğer projelerle birlikte devlet olarak ürettiğimiz konutlarda oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri olan proje diğer sektörlerimizi de etkileyecek. 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracak. Bu kampanya özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikle değerlendirildiğinde ülkemizdeki konut sahipliği oranını daha da artıracaktır.Cevap: Sosyal konutlarımızın ilk temellerini Ankara'nın Sincan ilçesinde atacağız. 25 Ekim'de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5.000 konutun temellerini atılacak.