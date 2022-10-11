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Beyaz Gazete
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Bakan Dönmez açıkladı: Avrupalı ülkeler doğal gaz talebi için ülkemizle yoğun temasta

Türk-Alman Enerji Forumu için Berlin'e giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır" dedi.

Ekleme: 11.10.2022 - 14:52 Güncelleme: 11.10.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck arasında yeşil hidrojen iş birliğini geliştirmek amacıyla niyet mektubu imzalandı.

İmzalar öncesi açıklamalarda bulunan Dönmez, Türkiye'nin sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla yetinmeyip yakın coğrafyasındaki enerji kaynaklarının talep eden ülkelere taşınması nokrasında da önemli roller üstlendiğini söyledi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Türkiye'nin komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebileceğini ifade eden Dönmez, Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir. Türkiye, Türkmenistan doğal gazı başta olmak üzere Hazar bölgesinin, İsrail doğal gazı başta olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesinin ve uzun vadede Irak'ın doğal kaynaklarının ülkemize ve ülkemiz yoluyla piyasalara ulaştırılması için elinden geleni yapmaya hazırdır" dedi.

'AVRUPALI ÜLKELER GAZ TALEBİ İÇİN TÜRKİYE İLE YOĞUN TEMASLARDA BULUNUYOR'

Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesinin, gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile yoğun temaslarda bulunduğunun altını çizen Dönmez, "Bugün yeşil hidrojen alanında imzalayacağımız belgenin de Türkiye'nin hidrojen alanındaki çalışmalarına katkı sunacağını ve işbirliğimizi geliştireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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