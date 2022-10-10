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Yunanistan'ın eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Masada 4 senaryo var

Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen toplantı sonrası Yunanistan, Türkiye'ye karşı olası savaş senaryolarına hazırlanıyor. Yunan basınında yer alan bir haberde Yunanistan'ın eylem planı hazırlığının olduğundan bahsedildi. Buna göre Atina hükümetinin masasında 4 senaryo var.

Yunanistan'ın eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Masada 4 senaryo var
Ekleme: 10.10.2022 - 09:46 Güncelleme: 10.10.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Masada 4 senaryo var
Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı sonrası iyice artmış durumda. Toplantıdan beri Yunan basını olası savaş senaryolarını masaya yatırıyor.

Yunan gazetesi Kathimerini, bu sabahki haberinde Türkiye'nin olası bir hamlesine karşı nasıl hareket edileceğine dair Atina hükümetinin bir eylem planı olduğunu ifade etti.

Buna göre ise Yunanistan'ın masada 4 senaryosu var:

1. SAVAŞ GEMİLERİ ORTAYA ÇIKABİLİR

İlk olarak gazete, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerine değinerek Oruç Reis araştırma gemisinin Girit yakınlarında seyredebileceği ihtimallerini değerlendirdi.
Böyle bir durumda Yunanistan'ın savaş gemilerini kullanabileceği düşünülüyor. Ayrıca gazete, bu süreçte Mısır ile ortak bir tatbikat yapılabileceğinden de bahsetti.


2. LİBYA İLE YAPILAN ANLAŞMAYA KARŞI HAMLE

Bir diğer dikkat çekilen nokta ise Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat. Yunanistan, buna karşılık olarak Mısır'la olan ilişkilerini geliştirmeyi planlıyor.

3. DİPLOMATİK EYLEM PLANI

Ayrıca Kathimerini, bu mutabakattan rahatsızlık duyan Atina'nın diplomatik eylem planı içinde olduğunu da belirtti.

Bunun için de Yunanistan yine 'dostlarına' güveniyor. Gazetede ABD, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Almanya'nın da kendilerini desteklediğine dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra gazete, Atina'nın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u tuttuğundan bahsetti.

Yunanistan hükümetine göre Panagiotopoulos ile Dendias hem sahada hem kriz yönetiminde becerikli olduğu için Türkiye'ye karşı bir eylemde oldukça etkili olacaklar.
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