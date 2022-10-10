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Beyaz Gazete
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Yeni kredi paketinin faiz oranı belli oldu

Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir kredi paketi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak yeni paketle verilecek kredinin 500 bin TL'ye çıkarılması ve faizin ise yüzde 7.5'e düşürülmesi bekleniyor.

Ekleme: 10.10.2022 - 11:19 Güncelleme: 10.10.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Yeni kredi paketinin faiz oranı belli olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyalini verdi, çalışmalar hızlandı. Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor.

Halkbank esnafa 350 bin lira limitli ve yüzde 9,5 faiz oranlı kredi sağlıyor. Hükümet, bu desteği artırmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.

KREDİNİN DETAYLARININ BİR KISMI BELLİ OLDU

Halkbank'ın vereceği kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak.

ESNAFA YENİ KREDİ PAKETİNDE SONA GELİNDİ

Hazırlanan paketle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

Hükümetin bugüne kadar Halkbank üzerinden esnafa sağladığı destek tutarı 234 milyar liraya ulaştı.
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