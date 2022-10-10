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Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi. Öğrencilere ulaşım desteği verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "150 bin gencin ailesinin yanına gidip gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!
Ekleme: 10.10.2022 - 23:21 Güncelleme: 10.10.2022 - 23:31 / Editör: Ozge Selin
Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında üniversite öğrencilerine de bir müjde verdi.

Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!

Ailelerinden uzakta yaşayan öğrencilere yılda iki kez ulaşım desteği verileceğini belirtti.

Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!

'Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşım 150 bin öğrencinin ailelerinin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz.'

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Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!
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