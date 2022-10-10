Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında üniversite öğrencilerine de bir müjde verdi.Ailelerinden uzakta yaşayan öğrencilere yılda iki kez ulaşım desteği verileceğini belirtti.'Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşım 150 bin öğrencinin ailelerinin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz.'