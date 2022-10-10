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Beyaz Gazete
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldi.

Ekleme: 10.10.2022 - 08:33 Güncelleme: 10.10.2022 - 08:35 / Editör: Ozge Selin
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