Şırnak’taki terör operasyonunda 2 tutuklama
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’si, tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbet bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.