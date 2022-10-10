Şırnak’taki terör operasyonunda 2 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbet bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.