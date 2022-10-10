  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,00 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şırnak’taki PKK/KCK operasyonlarında 2 tutuklama...

Şırnak'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Şırnak’taki PKK/KCK operasyonlarında 2 tutuklama...
Ekleme: 10.10.2022 - 19:05 Güncelleme: 10.10.2022 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’taki PKK/KCK operasyonlarında 2 tutuklama...
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi! 'Ayağına sıkmak' diye buna derim...
Yeni infaz yasası geliyor! Suçlu bir gün de olsa cezaevine girecek
Yunan tahriki devam ediyor: Şimdi de askeri araçları Sakız Adası'na getirdiler
Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor!
Genç kadını başörtülü olduğu için mekandan kovdular...
Şırnak’taki PKK/KCK operasyonlarında 2 tutuklama...
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB aracında esrar yakalanmasına ilk yorum
Mahkemeden şok karar! Balyoz davasında Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi...
Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit: Arkana bakmadan kaç
Bakanlık açıkladı: İBB bütçe tahmin raporunu geç gönderdi
Kılıçdaroğlu'nu ABD'de firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı
Altılı masada 'aday' çıkmazı: Çareyi oylama yapmakta buldular
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Senin yanında hiç hukukçu yok mu?
Putin'den saldırı açıklaması
Putin: Ukrayna Türk Akımı'nı hedef aldı
Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin, Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir
Belarus da savaşa giriyor: Rusya ile askeri işbirliği anlaşması imzalandı
Bakan Nebati'den işsizlik rakamları ile ilgili açıklama
Kadıköy patlamasına terör soruşturması
Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede