Şırnak’taki PKK/KCK operasyonlarında 2 tutuklama...
Şırnak'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.