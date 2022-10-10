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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekleme: 10.10.2022 - 15:20 Güncelleme: 10.10.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Sakarya'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3-9 Ekim'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 100 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerleri, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 kilo 150 gram esrar, 598 gram bonzai, 285 gram skunk, 137 gram metamfetamin, 113 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 24 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 100 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerlerine adli işlem uygulandı.

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