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Platform Turizm'den açıklama: Araç İBB'nin denetim ve kontrolünde...

Platform Turizm, Adana'da polis ekiplerinin yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirilen araç ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, aracın şirkete ait olduğu ancak yönetim, denetim ve GPS takibinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığı belirtildi.

Platform Turizm'den açıklama: Araç İBB'nin denetim ve kontrolünde...
Ekleme: 10.10.2022 - 23:32 Güncelleme: 10.10.2022 - 23:47 / Editör: Ozge Selin
Platform Turizm'den açıklama: Araç İBB'nin denetim ve kontrolünde...
Adana polisinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu şehirlerarası cenaze nakil aracında yapılan aramada 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Platform Turizm'e ait olan araçla ilgili şirketten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, 'Habere konu olan 34 DMM 776 plakalı şirketimize ait olan araç ve bu aracı kullanan şoförler şartname ve sözleşmemiz gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim, denetim ve kontrolündedir.' denildi.

'GPS VERİLERİ İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA'

'Kiralık olarak hizmet verdiğimiz araçların ve şoförlerin vardiya saatlerinin planlanması, tüm sevk ve idaresi ile GPS verilerinin takibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yapılmaktadır.' ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

'Konu yargıya intikal etmiş olup, tarafımızca da süreç yakından takip edilmektedir. Şirketimizin yasal hak ve menfaatleri doğrultusunda bizler de yasal mercilere gecikmeksizin gerekli başvurularımızı yapıp, süreç hakkında değerli kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygılarımızla bilgilerinize sunarız.'
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