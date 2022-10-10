  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya yakalandı

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya yakalandı
Ekleme: 10.10.2022 - 09:47 Güncelleme: 10.10.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK terör örgütünde büyükbaşları paketlemeye devam ediyor.

Mit bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakaladı.

PKK terör örgütüne 2015'te katıldı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de terörist faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, örgüt tarafından sözde birliğin keskin nişancısı olarak görevlendirildi.

Türkiye'ye getirildi
Son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar lojistik sorumlusu olarak görev yaptığı belirlenen terörist Çekdar Kaya, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'daki MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Çin parçası çıkması sonucu teslimatlar durmuştu: Pentagon'dan F-35'lerle ilgili yeni karar
Vladimir Zelensky: Bizi yok etmeye çalışıyorlar
Vatandaşlardan İBB’ye metrobüs rezaleti isyanı: “Metrobüs sistemi gün itibariyle çökmüştür!”
Yunanistan'ın eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Masada 4 senaryo var
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya yakalandı
Kadıköy’de patlama 3 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika | İBB aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı!
Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu değerlendirdi: Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz
İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
FOX TV’nin cahilliğine muhtarlar başkanından büyük tepki: Muhtarları yalanlarına alet etmesinler! FOX’ TV'yi kınıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola maçını izledi...
Putin duyurdu: Kerç Köprüsü'nü Ukrayna patlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması‘nda açıklamalarda bulunuyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
Yine şaşırtmadılar: CHP'li Yunus Emre LGBT'yi savunup Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: 'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede