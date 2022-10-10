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Organize suç örgütünde 16 kişi tutuklandı

Antalya merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı suç örgütü ve mafya yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44’den 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde insanları canından bezdiren silahlı çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarına yönelik teknik ve fiziki takibin andın Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ekleme: 10.10.2022 - 12:02 Güncelleme: 10.10.2022 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Organize suç örgütünde 16 kişi tutuklandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin şok baskınında gözaltına alınan 44 kişi Antalya'ya getirildi. Sanıkların yapılan sorgusunda 28 farklı silahı suç eylemine karıştığı tespit edildi. Sanıkların ayrıca 9 kentte mafya yapılanması kurarak nitelikli yağma, örgütün elemanlarının suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu gücü kullanarak kasten yaralama, birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu gücü kullanarak tehdit, göçmen kaçakçılığı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya le geçirme, vergi kaçakçılığı sahte fatura, fefecilik ve nitelikli dolandırıcılık olmak üzere birçok farklı suçu işledikleri tespitler edildi. Ayrıca Şüphelilerin işyerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bu tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, el telsizleri, araç çakar lamba ve sireni, suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası ve döviz ele geçirilerek el konulmuştur.

TUTUKLANDI

Emniyette süren 4 günlük sorgusunun ardından 44 kişiden 12 kişi KOM şubeden serbest kaldı.lıkca Adliyeye sevk edilen 32 şahıstan 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. 9şahıs ise Adli Kontrol Hükümleri uygulanarak serbest kalırken 6 kişi ev hapsi ile cezalandırıldı. 16 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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