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Beyaz Gazete
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi! 'Ayağına sıkmak' diye buna derim...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin başörtüsü düzenlemesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'Yasa ile olmaz gel Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben" dedi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi! 'Ayağına sıkmak' diye buna derim...
Ekleme: 10.10.2022 - 19:59 Güncelleme: 10.10.2022 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi! 'Ayağına sıkmak' diye buna derim...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililerin oluşturduğu konvoyla birlikte Ankara'nın ilçelerini dolaştı. İnce, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde taksi ve pazar esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamasına ilişkin, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'yasa ile olmaz gelin Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben.

Sonradan da 'onun elinden bu kozu aldım' gibi durum tespiti yapıyor; ama öyle değil. Yani bir anda toplumun gündeminde olmayan başörtüsünü konuştuk ne yazık ki' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi! 'Ayağına sıkmak' diye buna derim...
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