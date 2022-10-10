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MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı uriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 10.10.2022 - 16:54 Güncelleme: 10.10.2022 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor.MSB son olarak 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
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