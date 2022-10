MHP’li Osmanoğlu Çukurca’da vatandaşla buluştu: Bu toprakların evlatları bölücülerin korkulu rüyası oldu

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu "Adım Adım 2023; 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları" kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Üzümlü köyünde vatandaşla bir araya geldi. Osmanoğlu, şunları kaydetti:"Memleketimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok felaketle tehdit edildiği, adeta kuşatıldığı bir dönemden geçtiğimiz muhakkaktır. Ama biliyoruz ki bu tehditlere karşı en büyük silahımız ise yürektir, cesarettir, birlik ruhudur ve kararlılıktır. Bilinmelidir ki; Türk milletinin ne kaybedecek bir karış vatan toprağı ne de feda edecek bir tek insanı yoktur. Bu sorumluluk bizlere tarihimizin yüklediği, kardeşlik ruhumuzun emrettiği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereğini yapmak namus borcumuzdur.Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettikleri gibi, 'Çizilecek sınırımız yok, terk edilecek ilimiz yok, bölünecek milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok, yıkılacak devletimiz yok, kaybedecek tek bir insanımız yok, asla da olmayacak.'Bir kez de buradan Hakkâri'den sizlerle, sözü söz olan kıymetli hemşerilerimizle bu gerçeği haykırmaya geldik. Hasret gidermeye, kucaklaşmaya, dertleşmeye geldik. Sizlerin, bu toprakların evlatlarının gösterdiği takdire şayan irade yıllardır bölücülerin korkulu rüyası olmuştur.Kutlu çağrılarımıza cevap verdiğiniz gür sesiniz Türk İslam düşmanlarının uykularını kaçırmıştır. Sizin varlığınız fitne odaklarının oyununu bozmakta, sizin ferasetiniz gizli ajandalarını Türk milletine dayatanların planlarını altüst etmekte, sizin duruşunuz dosta güven düşmana ise korku salmaktadır. İşte o yüzden buradayız. İşte o yüzden sırtımızı sizlere dayamaya geldik.İşte bu gayedir bizleri bir araya getiren. Ne mutlu ki hepimiz aynı duaya âmin diyoruz. Duamız birliğe, duamız dirliğe, duamız birlikte geleceğedir. Bu gelecekte PKK terör örgütü yoktur. Bu gelecekte FETÖ Terör Örgütü yoktur.Bu gelecekte bebek katillerinin yeri yoktur.Bu gelecekte hanilerin yeri yoktur. Şafak sökmüştür. Çakallar kaçacak delik aramaktadır. Biliyorum ki Hakkarili her hemşerim, Çukurcalı her vatandaşımız, Üzümlülü her kardeşimiz, Türk İslam düşmanlarına karşı bizimle beraberdir.Terör örgütlerinin hain emellerine karşı mücadelede bizim yanımızdadır.Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi savunmak için hakkın safındadır.Devletimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın dertlerine derman olacak, bundan sonra olduğu gibi vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gereği neyse onu yapmaya devam edecektir.Son 3 yıldır tüm dünyayı etkileyen, küresel çapta dengelerin altüst olmasına sebep olan bir salgın dönemini yaşadık. Hamdolsun bu sıkıntılı süreci sağlam temeller üzerine oturtulmuş önlemlerle, devlet millet birlikteliği içinde atlattık. Gıptayla bakılan bir mücadele örneği sergiledik.Salgınla mücadele bitti derken bu sefer de Ukrayna ve Rusya arasında savaş patlak verdi. Hamdolsun yine devletimiz muhteşem bir diplomasi örneği sergileyerek sadece milletimize değil bütün insanlığa umut kapısı olacak adımlarla barış sürecinin baş aktörlerinden oldu.Bugün Rusya ve Ukrayna tahılıyla boğazlarından rızık geçen her Afrikalı çocuğun duasında Türk milleti, her mazlumun duasında Türk devleti geçiyorsa bu bizim için onurdur. Bu bizim için her şeyin üstünde bir payedir. İşte bu yüzden diyoruz ki Türkiye Türkiye'den büyüktür!Ekonomide dış etkenlerden dolayı kaynaklanan dalgalanmalar bitecektir. Ekonomiyi silah olarak kullanan zillet ittifakı kaybedecek, ferasetiyle geleceğe yön veren Türk milletinin asil evlatları kazanacaktır.Avrupa Birliği Ülkeleri son 50 yılın, 60 yılın en büyük enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. ABD son 50 yılın en yüksek enflasyon oranlarını faiz üstüne faiz ekleyerek atlatmaya çalışıyor. Tüm dünya büyük bir bocalama yaşıyor. Avrupa Birliği ülkeleri elektriksiz kalacakları günlere, doğalgazsız kalacakları aylara, gıdasız kalacakları zamana panik içinde hazırlık yapıyor. Hamdolsun devletimiz bu önlemleri çoktan almıştır. Vatandaşımız mağdur edilmemiş edilmeyecektir.Hemen yanı başımızda Irak'ta yaşananlar, bir diğer komşu sınırımız Suriye'de meydana gelen gelişmeler, İran'da yaşanan gelişmeler, coğrafyanın dört bir yanında yaşanan insanlık dramları göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizin insanlık için kıymeti daha net ortaya çıkmaktadır. Bu vahaya zarar verdirmeyeceğiz.Geçtiğimiz 7-8 ay içinde çok önemli hamleler yapılmış, vatandaşımız ekonomik dalgalanmalar karşısında yalnız bırakılmamıştır. İnşallah önümüzdeki günlerde TBMM'de yine vatandaşımızı, çiftçilerimizi, esnaflarımızı, öğrencilerimizi rahatlatacak ek önlemler de alınacaktır.Önümüzdeki haftalarda çiftçilerimizi esnaflarımızı vatandaşlarımızı rahatlatacak ek önlemler de ivedilikle TBMM'den Cumhur İttifakı iradesiyle geçirilecektir.Cumhur İttifakının gizli hesapları yoktur. Cumhur İttifakının gizli gündemleri yoktur. Cumhur İttifakının gizli ortakları yoktur. Cumhur İttifakının Türk milletinden başka hiç kimseye, hiçbir ülkeye borcu da yoktur.Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin mimarı olduğu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük özveri gösterdiği Cumhur İttifakı 2023 seçimlerine Allah'ın izniyle bu hesapsız, çıkarsız ve net iradeyle hazırlanmaktadır.Aylardır yuvarlak masada buluşup, masada kalktıktan sonra da birbirlerinin arkasından dümen üstüne dümen çevirenlerden farkımız kararlılığımızdır. Kararımız nettir. Adayımız bellidir. 2023'te Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah 2023'te çok daha güçlü bir Cumhur İttifakının olduğu TBMM'de çok daha güçlü bir MHP de sizlerin sayesinde olacaktır.MHP birliğin, beraberliğin, dirliğin ve şuurun son siperidir. Bu siperden ayrılmayacağız. Bu siperde Hakkı savunmaya devam edeceğiz. Tehdit nereden gelirse gelsin bertaraf etmeye kararlıyız. Fitne hangi kaynaktan çıkarsa çıksın o kaynağı kurutmaya yeminliyiz. Hıyanet hangi merkezden yönetilirse yönetilsin o merkezi yerle yeksan etmekte kararlıyız."