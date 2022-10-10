Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Rize ve Artvin'in kıyılarında beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CAz bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutluHATAY °C, 29°CAz bulutluISPARTA °C, 24°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, Rize ve Artvin kıyılarında zaman zaman güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 26°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkDoğu Karadeniz'de fırtına; Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Doğu Karadeniz'de 3,5 m; Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında zayıf.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.