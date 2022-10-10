MasterChef'te elenen isim belli oldu! MasterChef kim elendi ve ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef ödülü kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusu programı takip eden izleyicelerin gündeminde yer alıyor. MasterChef Türkiiye programında mavi ve kırmızı takım 96. son bölümde ödül oyunu için zamanla yarıştı. Programın yayınlanan yeni bölümde ödül oyununu kazanan isimler Yağız, Metin ve Çağatay oldu. Programın yeni bölümünde bir yarışmacının tabağı diskalifiye edilirken ödül oyununu kazanan isim merak konusu oldu. İşte, 9 Ekim 2022 MasterChef Türkiye eleme adayı ve ödül oyunun kazannını hakkında merak edilenler...9 EKİM PAZAR MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?Burak Revanbahş'ın çift tadım yapmasından ötürü eleme oyununun ilk aşamasında tabağı değerlendirmeye alınmadı.Gamze birinci, Tayfun ise ikinci olarak ilk yemekle potadan çıktı. İkinci aşamada da son üçe kalan Tolga, Burak ve Şule, Somer Şef'in tabağı olan Samke Hara yemeğini yaptılar.MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?8 Ekim günü yayınlanan 95.bölümde jüri oylaması sonucunda ödülü kazanan yarışmacılar şu şekilde oldu;1. Yağız2. Metin3. ÇağatayMasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. 8 Ekim günü ödül oyunu kazanan takımdan üç yarışmacı aileleri ile kahvaltı yapacak. 9 Ekim günü yayınlanan yeni bölümde ödülün ne olacağı henüz belli değil.ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule eleme potasında yer aldı. Son 3'e kalan Tolga, Burak ve Şule elenmemek için kıyasıya mücadele ederken hayallerin veda eden isim Şule oldu.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Çağatay (Kaptan)BüşraMetinBurak KayaAtikeYağızTolgaSerpilayFatma NurBurak (Kaptan)GamzeTayfunGörkemKıvançBarışAyazŞule