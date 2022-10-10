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Manisa’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken 30 bin 946 Amerikan doları 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 Türk Lirası paraya da el konuldu.

Ekleme: 10.10.2022 - 15:15 Güncelleme: 10.10.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Manisa’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
FETÖ terör örgütüyle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda örgütün öğrenci ve kadın yapılanmasında yer aldığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda para ele geçirildi
Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, tablet ve bilgisayar ile 30 bin 946 Amerikan Doları 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 Türk Lirasına el konuldu.

İHA'nın haberine göre, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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