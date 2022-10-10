Küçük kızına sözleşme imzalatan baba

Gün geçmiyor ki, TikTok'ta bir video viral olmasın... Bu kez bir baba ile küçük kızının sevimli halleri izleyenleri gülümsetti.Portekiz'de bir baba, küçük kızına Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sözleşme imzalattı. Babanın videosu milyonlarca kez izlendi. İmzalanan sözleşme ise dikkat çekti.Buna göre babanın kızından 2041 yılına kadar erkek arkadaşı olmayacağına dair söz aldığı görüldü. İmza töreni sonrası masanın üzerindekiyazılı formayı kızına doğru tutan baba, objektiflere de poz verdi.