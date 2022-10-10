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Küçük kızına sözleşme imzalatan baba

Küçük kızına, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde 2041 yılına kadar erkek arkadaşı olmayacağına dair sözleşme imzalatan baba, izlenme rekoruna koşuyor.

Ekleme: 10.10.2022 - 15:31 Güncelleme: 10.10.2022 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Küçük kızına sözleşme imzalatan babaGün geçmiyor ki, TikTok'ta bir video viral olmasın... Bu kez bir baba ile küçük kızının sevimli halleri izleyenleri gülümsetti.

Sözleşme imzalattı

Portekiz'de bir baba, küçük kızına Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sözleşme imzalattı. Babanın videosu milyonlarca kez izlendi. İmzalanan sözleşme ise dikkat çekti.

Formalı poz

Buna göre babanın kızından 2041 yılına kadar erkek arkadaşı olmayacağına dair söz aldığı görüldü. İmza töreni sonrası masanın üzerindeki “2041'e kadar erkek arkadaş yok” yazılı formayı kızına doğru tutan baba, objektiflere de poz verdi.

Küçük kızına sözleşme imzalatan baba


Küçük kızına sözleşme imzalatan baba
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