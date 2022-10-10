Konya'da enişte cinayetinin sebebi ortaya çıktı

Kayınbiraderi tarafından bıçaklandıktan sonra bir iş yerine sığınan enişte, burada can verdi. Olaya ilişkin görüntülere ulaşılırken, cinayetin alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Konya'nın Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde tartıştığı kayınbiraderi Ramazan D. tarafından bıçaklanan Süleyman Durmuş (48), ağır yaralı halde sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti.Olayın ardından cinayet zanlısı kaçarken, Süleyman Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Cinayet zanlısı öldürülen Süleyman Durmuş ise olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ramazan D.'nin, eniştesini alacak-verecek nedeniyle bıçakladığını söylediği öne sürüldü.Olayın ardından araştırma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının eniştesini bıçakladığı ve kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.Görüntülerde, zanlı Ramazan D.'nin eniştesi Süleyman Durmuş'un arkasından üzerine atladığı ve bıçakladığı anlar yer alıyor.