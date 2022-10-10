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Kılıçdaroğlu'nu ABD'de firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı

ABD'ye ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Boston oldu. Kılıçdaroğlu'nu hakkında yakalama kararı olan firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı. Seyahat amacının 'görüş alışverişi' olduğu açıklanan Kılıçdaroğlu'nun Aykan Erdemir ile ne görüşeceği merak konusu oldu. Firari FETÖ sanığı ve eski CHP vekili olan Aykan Erdemir, Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Kılıçdaroğlu'nu ABD'de firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı
Ekleme: 10.10.2022 - 15:57 Güncelleme: 10.10.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nu ABD'de firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı
Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Boston oldu.

Söz konusu ziyareti 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlayan CHP, Kılıçdaroğlu'nun Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi'nden akademisyenler ve öğrencilerle buluşacağını açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NU FİRARİ FETÖ SANIĞI KARŞILADI
Geçtiğimiz gün yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boston'a ulaştı. Kılıçdaroğlu'nu ABD'de bulunan ve hakkında yakalama kararı olan firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı.

CHP'den yapılan açıklamada seyahat amacının görüş alışverişi olduğu belirtilirken, CHP liderinin firari FETÖ sanığı ile ne görüşeceği merak konusu oldu.

ABD'DE TÜRKİYE KARŞITI FAALİYETLERDE BULUNUYOR
Firari FETÖ sanığı ve eski CHP vekili olan Aykan Erdemir, Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulunan Erdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak 'Havalimanını Türk Cumhurbaşkanına emanet etmek pek akıllıca bir seçim olmayabilir' şeklinde skandal bir açıklamaya imza atmıştı.

'TÜRKİYE'Yİ AKDENİZ'DE DURDURUN' ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Aykan Erdemir, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman ile hazırlayıp sunduğu raporda, Washington yönetimine Türkiye'ye karşı harekete geçme çağrısı yapmıştı. Raporda, Türkiye'nin Akdeniz'deki artan etkinliğinin ABD'nin çıkarlarını zedelediği ifade edilmişti. Erdemir'in imzasının bulunduğu skandal raporda, 'Türkiye'ye karşı cezalandırıcı ve tehditkar olunmalı' ifadeleri yer almıştı.
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Kılıçdaroğlu'nu ABD'de firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı
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