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Kastamonu açıklarında 5 hortum oluştu

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında, birbirine yakın 5 hortumun oluştuğu görüldü..

Ekleme: 10.10.2022 - 17:37 Güncelleme: 10.10.2022 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu açıklarında 5 hortum oluştuKastamonu'nun Cide açıklarında, saat 14.30 sıralarında 5 ayrı noktada oluşan hortumlar, kıyıdan görüldü.

15 dakika etkili oldu

Deniz kenarındakiler, 15 dakika boyuncu etkili olan birbirine yakın hortumları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. DHA'nın haberine göre hortumlar, Tuğ Tepesi'ne doğru ilerleyerek kayboldu.

Kastamonu açıklarında 5 hortum oluştu

Kastamonu açıklarında 5 hortum oluştu
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