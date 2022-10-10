Kastamonu açıklarında 5 hortum oluştu
Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında, birbirine yakın 5 hortumun oluştuğu görüldü..
Kastamonu'nun Cide açıklarında, saat 14.30 sıralarında 5 ayrı noktada oluşan hortumlar, kıyıdan görüldü.
15 dakika etkili oldu
Deniz kenarındakiler, 15 dakika boyuncu etkili olan birbirine yakın hortumları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. DHA'nın haberine göre hortumlar, Tuğ Tepesi'ne doğru ilerleyerek kayboldu.
15 dakika etkili oldu
Deniz kenarındakiler, 15 dakika boyuncu etkili olan birbirine yakın hortumları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. DHA'nın haberine göre hortumlar, Tuğ Tepesi'ne doğru ilerleyerek kayboldu.